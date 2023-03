Brasília Vôlei se despede da Superliga Masculina em casa, contra o APAN

PM Paulo Martins*

Este sábado (25/3) marca a despedida do Brasília da Superliga masculina de Vôlei. Rebaixado à segunda categoria nacional, a formação do Distrito Federal fecha a campanha diante do APAN, às 21h30, no Ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte. O time candango vai à quadra pela última vez com apenas 13,6% de aproveitamento.

Com isso, a representação da capital federal conclui a competição apenas à frente do lanterna Rede Cuca, com três pontos, conquistados, justamente, após um triunfo contra os candangos. Com nove unidades, os brasilienses lograram três triunfos, sendo dois deles no tie-break, além de outras duas derrotas que renderam pontos à equipe por ir ao quinto set.

Por outro lado, os catarinenses do APAN já pensam nas quartas de final, já com adversário definido. Sem poder se mover da oitava posição, o time de Blumenau terá a missão complicada de encarar o Cruzeiro, vencedor da primeira fase. Curiosamente, os visitantes podem acompanhar o jogo dos celestes por ser o único fora do horário conjunto da rodada final, quando a Raposa visita o América-MG, em Montes Claros, às 14h.

Para acompanhar a última partida da temporada em Brasília, é possível comprar os ingressos no site Ticket Fácil, com a íntegra do bilhete a R$ 40 e a meia entrada disponível com a doação de um quilograma de alimento não-perecível. O duelo terá transmissão do Canal Vôlei Brasil.

