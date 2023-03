No Z-4 do Brasileirão Feminino, Real Brasília visita o Atlético-MG

PM Paulo Martins*

Após um começo interessante no campeonato, o Real Brasília entrou na zona de descenso do Brasileirão Feminino, precisando se recuperar para, pelo menos, manter a categoria. A sequência de três derrotas seguidas joga as candangas para a primeira posição dentro das rebaixadas, com um novo desafio neste domingo (26/3), pela 5ª rodada, fora de casa, contra o Atlético-MG.

Também em fase complicada, o Galo contará com a força e a presença local na Arena Vera Cruz, em Betim, na Grande Belo Horizonte, para se valer no duelo. A formação mineira vem de duas derrotas nos últimos três jogos e está no posto acima das brasilienses, no 12º luar, com os mesmos três pontos, tendo a vantagem pelo saldo de gols, em três unidades.

Os ares no time do Distrito Federal não são os mesmos desde o triunfo da estreia frente ao Avaí/Kindermann. De lá para cá, foram três derrotas seguidas: 2 x 0, fora de casa, contra o Internacional, além das duas goleadas como mandante, no Defelê, contra Palmeiras (3 x 0) e a mais recente frente ao Santos, por 4 x 0.

A ciência da queda nos resultados diretos move o elenco para a remontada durante o meio da competência. "Sabemos que estamos passando por um momento delicado na competição, mas o grupo é muito forte, tem muita qualidade, e temos certeza que juntas vamos sair dessa situação. Temos um jogo muito difícil, mas vamos lutar muito para sairmos de lá com o resultado positivo e começarmos a nos reerguer no campeonato", afirmou a atacante Nenê.

Antes mesmo do revés contra as alvinegras, houve uma mudança significativa no comando técnico. De acordo comum comunicado da instituição, o técnico Adilson Galdino pediu dispensa e Gerson Ramos acumulou o comando das equipes feminina e masculina. provisoriamente. Pela disputa da primeira semifinal do Candangão masculino, neste sábado (25/3), o treinador ficou na capital.

Com isso, um comando interino não informado pelo clube, liderará as Leoas do Planalto no compromisso em Minas Gerais, com a expectativa de anunciar um nome definitivo após o jogo. A partida de logo mais tem transmissão da Galo TV, pelo Youtube.

