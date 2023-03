Brasília Futsal volta à Liga Nacional e estreia neste sábado (25/3)

PM Paulo Martins*

A capital federal volta a ter representante na Liga Nacional de Futsal (LNF). Com a primeira missão fora de casa, contra o Joinville, o Brasília retorna ao certame após uma temporada sem competir, deixando o Distrito Federal sem representantes em uma das maiores competições do esporte no planeta. A partida na casa do time catarinense, o Ginásio Cau Hansen, começa às 19h deste sábado (25/3).

Dita realidade se faz presente, mais uma vez, a partir da data da estreia. O gerente da instituição, Marcelo Laitano, deseja uma cidade unida com o time durante o campeonato. “A expectativa é a melhor possível. Estamos fazendo a transição para um novo Brasília, ligado à cidade, onde o futsal seja lembrado como um esporte muito praticado na cidade. A quantidade de quadras e escolinhas é enorme, então a gente quer que o futsal seja lembrado, visto, e que a torcida abrace o time e esteja conosco nos jogos em casa”, declara.

Apesar de se tratar de um ano de reintrodução ao certame, o executivo, que retorna ao esporte após passagem no Brasília Basquete, deixa bem claro o objetivo da temporada. “Estar entre os 16 classificados e poder ir bem longe na liga esse ano. A intenção é buscar o público para o ginásio e que seja um programa de família e divertido, não apenas como prática esportiva, mas como entretenimento”, explica.

Encarregado de fazer parte da temporada candanga, o técnico Fabinho Gomes aponta as dificuldades iniciais desde o aspecto financeiro. “Estar de volta ao principal campeonato de futsal do mundo é de uma dificuldade grande, por ser uma equipe de menor investimento em relação a muitas equipes. Optamos por ter uma equipe mais jovem, com muitos atletas da cidade, oriundos das categorias de base, três ou quatro mais experiente e muitos que vão jogar a liga pela primeira vez, porém estamos bastante confiantes que possamos fazer uma boa liga bastante regular para competir bem, como nosso principal objetivo”, esclarece.

Antes da bola rolar, a prévia sobre o panorama dos clubes participantes do campeonato faz a equipe entender quais os rivais mais diretos na disputa. “Sabemos com quem devemos brigar para classificar entre os 16 e que também existem cinco ou seis equipes teoricamente garantidas pelo alto investimento e por isso devemos brigar o máximo com equipes que talvez estejam no mesmo patamar que o nosso”, afirma o treinador.

O desafio começa contra o atual campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa Catarinense e da Copa Gramado, ou seja, um time acostumado a vencer. “Tem um conjunto muito forte, uma história muito bonita, com um treinador muito vitorioso (Cassiano Klein), para mim o melhor do Brasil. Temos um desafio muito grande, mas muito significativo para nós. Vamos tentar usufruir o máximo da nossa capacidade técnica e tática para que a gente consiga ter confiança para a liga”, destaca o comandante.

Para o capitão da equipe, Roni, a continuidade durante o ano será o ponto determinante para a evolução do clube. “Projetamos uma participação do Brasília neste ano com um pouco diferente pela inatividade da liga. A gente vem de uma pré-temporada bem forte e a gente precisa fazer um bom jogo, com os compromissos contra o Joinville e depois contra o Magnus, em casa, mas acho que esse novo Brasília que foi montado é para que a gente consiga fazer uma boa participação e dar novos rumos a um projeto de muita qualidade e que pode gerar muitos frutos para a cidade”, almeja o goleiro. O duelo de logo mais tem transmissão do canal oficial da Liga Nacional de Futsal, a LNF TV.



