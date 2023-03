Candangão 2023: cinco motivos para o Brasiliense acreditar no tricampeonato

VP Victor Parrini

Segundo maior vencedor do Campeonato Candango, com 11 títulos, o Brasiliense ensaia o início de uma nova dinastia nos gramados locais, com a possibilidade do tricampeonato consecutivo e a chance de diminuir a diferença de taças em relação ao arquirrival Gama. Dono do maior investimento no cenário doméstico, o Jacaré é a maior ameaça aos outros candidatos: Capital, Paranoá e Real Brasília.

Apesar das eliminações para Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil e para o Goiás nas quartas de final da Copa Verde, o Brasiliense está otimista para as duas partidas da semifinal. A equipe amarela encara o Capital em duas partidas, neste sábado (26/3) e 2 de abril e desponta como favorita para o avanço e, consequentemente, para levantar o troféu Rei Pelé. A seguir, o Correio, lista cinco motivos para o Brasiliense e a torcida acreditarem em mais um final feliz.

Letalidade

O Brasiliense é o time de melhor ataque do Campeonato Candango. A versão letal do Jacaré nos gramados do DF soma 18 gols em nove partidas, ou seja, obtém uma média de duas bolas na rede a cada partida. Os principais contribuintes são o centroavante Yuri Mamute (9) e o meia Tarta (4). De quebra, o elenco ainda tem à disposição a experiência do ex-Flamengo Hernane Brocador.

Atualizar a lista

Atual bicampeão, o Jacaré joga para dar um upgrade na lista dos recentes campeões consecutivos. A última vez que o Campeonato Candango viu uma equipe levantar o troféu mais de duas vezes em sequência foi com o próprio Brasiliense, que faturou seis taças, entre 2004 e 2009. Antes do time de Taguatinga, o Gama empilhou oito taças consecutivas, de 1994 a 2001.

Para alcançar o topo

A possibilidade de conquistar o título do Campeonato Candango também faz parte da missão do Brasiliense rumo ao topo do Distrito Federal. Hoje, o Jacaré está dois títulos atrás do Gama (13), maior vencedor do torneio doméstico. Caso vença, encurtará a distância para apenas um troféu e colocará mais tempero na briga pelo domínio nos gramados da capital.

A experiência faz a diferença



Embora seja criticado por investir em jogadores mais rodados, o Brasiliense se apega à experiência. O Jacaré conta com 15 jogadores na casa dos 30 anos, que, em tese, estão acostumados aos grandes jogos. Do gol ao ataque, o técnico Roberto Cavalo conta com diversos trunfos que podem fazer a valer a bagagem adquirida pelo planeta bola.

Por uma revanche

O foco é o título, mas, no caminho, pode haver tempo para vinganças. No primeiro turno, o Brasiliense não venceu nenhum dos outros três semifinalistas. Empatou sem gols com Capital, ficou no 1 x 1 com o Real Brasília e foi surpreendido pelo Paranoá, por 2 x 1. Portanto, o troféu do Campeonato Candango pode ter um sabor de revanche para o time de Taguatinga.

Como joga?

O meio-campo desenhado pelo técnico Roberto Cavalo é o principal caminho amarelo para a construção dos resultados. Os passes refinados da dupla de criação Zotti e Tarta são providenciais para abastecer o ataque mais eficiente do Campeonato Candango. O time bicampeão varia entre o 4-4-2 e o 4-3-3 com aposta nas velocidades dos suplentes no decorrer da partida. A escalação base tem Sucuri; Andrezinho, Gustavo Henrique, Gabriel Santiago e Goduxo; Aldo, Zotti, Tarta e Tobinha; Aloísio e Yuri Mamute.



O caminho até a classificação



Nove partidas: quatro vitórias, três empates e duas derrotas

Colocação: vice-líder



Agenda



Domingo (26/3)

15h45 Capital x Brasiliense



Domingo (2/4)

16h Brasiliense x Capital

