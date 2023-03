Boxe: Bia Ferreira busca o bicampeonato do Mundial neste domingo (26/3)

VP Victor Parrini

Apenas mais um desafio separa Beatriz Ferreira de uma nova medalha de ouro no Mundial de Boxe, em Nova Délhi, na Índia. A baiana de 30 anos entra no ringue neste domingo (26/3), às 10h (de Brasília), para o combate derradeiro do peso leve (60kg), contra a colombiana Angie Valdes.

Beatriz Ferreira é favorita ao título. A brasileira está em excelente forma física e inspirada para quebrar recordes. Ao vencer a sul-coreana Oh Yeonji na semifinal, Bia se tornou a primeira pugilista do país a disputar três finais de Mundial. Ela foi ouro em 2019 e prata em 2022.

“Ser a número 1 do mundo é difícil. As outras atletas vêm com o anti-jogo, bem preparadas para me enfrentar e não me deixam fazer o meu jogo no ringue. Mas eu estou pronta para isso. Se não der para ir ao estilo Bia, vai ao estilo das adversárias. Quero uma medalha de novo no Mundial”, ressaltou Bia antes do início do caminho do ouro na Índia.

Agora, busca o repeteco. E os desempenhos nas fases anteriores da disputa em ringues indianos animam a boxeadora e os brasileiros por nova conquista. A trajetória de Bia Ferreira nesta edição do Mundial começou nas oitavas de final, contra a australiana Danielle Scanlon. Fez valer a experiência e o favoritismo contra a adversário de 19 anos ao dominar os três rounds e vencer por unanimidade.

No estágio entre as oito melhores boxeadores do planeta, Bia também foi incontestável. Não tomou conhecimento da japonesa Ayaka Taguchi, novamente com amplo preferência dos árbitros para garantir, pelo menos, a medalha de bronze na Índia.

Na semi, voltou ao ser imponente e despachar a sul-coreana Oh Yeonji de volta para casa. Após medir forças com as escolas de boxe da Oceania e da Ásia, enfrentará uma sul-americana. A última barreira entre a baiana de Salvador e o sonho dourado é a colombiana Angie Valdes, que despachou Wu Shih-Yi, de Tapiei, a francesa Estelle Mosselyu e a indiana Jaismine Jasmine.

Bia Ferreira x Angie Valdés

Quando: domingo (26/03), às 10h (de Brasília)

Onde: Nova Délhi, Índia

Vale o quê? Mundial de boxe feminino – final

Transmissão: Canal Olímpico do Brasil



