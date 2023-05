Miami e Denver abrem 3 x 0 e estão próximos de varrer Boston e Lakers

MP Marcos Paulo Lima

Poucas vezes a NBA — liga estadunidense de basquete — esteve tão perto de conhecer os finalistas da temporada tão precocemente. As decisões de conferência mostram contundências, desequilíbrios e coincidências surpreendentes. Miami Heat e Denver Nuggets lideram as séries contra os recordistas de conquistas Boston Celtics e Los Angeles Lakers (17 cada), respectivamente, por 3 x 0 no playoff melhor de sete. Se essa superioridade for mantida, os campeões do Leste e do Oeste serão conhecidos neste inicio de semana. Os jogos 4 serão nesta segunda e terça-feira.

Em casa, o Miami Heat abriu 3 x 0 contra o atual vice-campeão Boston Celtics por 128 x 102 na noite deste domingo e praticamente não deu chance ao adversário. O ala-armador Gabe Vincent comandou o triunfo com 29 pontos, 2 rebotes e três assistências. A campanha da franquia é incrível. O time encerrou a temporada regular na oitava colocação. Historicamente, seria a segunda equipe a alcançar a final tendo a campanha mais fraca na primeira fase. Mais um detalhe: o Heat está na iminência de se tornar a primeira trupe egressa do play-in, a chamada repescagem, a alcançar a decisão.



Irreconhecível na final da Conferência Leste, o Boston Celtics precisa vencer os próximos quatro duelos para chegar longe como na temporada passada, quando decidiu — e perdeu o título — para o Golden State Warriors. Surpreendente levando-se em conta o segundo lugar na etapa classificatória atrás apenas do Milwaukee Bucks. Por sinal, o Bucks foi a primeira vítima do Miami, que também desbancou o New York Knicks e agora assombra o Boston Celtics.



Há desequilíbrio também na decisão da Conferência Oeste. Embalado depois de desbancar Memphis Grizzlies e o atual campeão Golden State Warriors no mata-mata, o Los Angeles Lakers fraqueja na queda de braço com o Denver Nuggets. O melhor time da temporada regular abriu 3 x 0 na noite de sábado e terá a chance de encerrar a série nesta segunda-feira.



Se Lakers e Boston forem varridos, Denver e Miami serão protagonistas de uma final inédita. Campeão em 2006, 2012 e em 2013, o Heat se aproxima da sétima decisão. O Nuggets está perto de se candidatar a campeão inédito. A última vez que isso aconteceu foi em 2019. Naquela temporada, o Toronto Raptors superou o Golden State Warriors na finalíssima.



