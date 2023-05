Morre o jogador de futebol Kadu Fernandes, aos 28 anos, no RJ

ME Maria Eduarda Maia*

(crédito: Reprodução/ Instagram/ kadufernandes44)

Morreu na madrugada desta segunda-feira (22/5) o jogador Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, 28 anos, após ser vítima de um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Kadu Fernandes — como era conhecido — foi revelado nas categorias de base do time Vasco da Gama e atuava jogando a série A2 do Campeonato Carioca no Macaé desde o início do mês.



O carro em que o jogador estava teria capotado na Avenida Brasil, próximo ao bairro de Manguinhos por volta das 4h da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado minutos depois, mas chegando ao local já teria encontrado Kadu sem vida.

O Correio entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de janeiro (CBRJ) para buscar mais detalhes sobre o caso. A corporação informou que outras duas pessoas estariam no carro com Kadu, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

Após atuar na base do Vasco, Kadu esteve em outros clubes como Bangu, Boa Vista, Nova Iguaçu, Anapolina, Tupi e outros.

O Macaé cancelou o treino nesta segunda-feira e pretende cancelar outras atividades de terça-feira. Não há informações sobre o enterro do jogador.

Nas redes sociais, o time do Vasco da Gama lamentou a morte do jogador.

O #VascoDaGama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Kadu Fernandes, de 28 anos, Cria de São Januário.



Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos.



Descanse em paz. ???? pic.twitter.com/ui0vGxi6Mf — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2023

O clube Macaé também lamentou a morte do jogador com um post nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.