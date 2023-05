Denver Nuggets varre Los Angeles Lakers e é finalista inédito da NBA

MP Marcos Paulo Lima

O Denver Nuggets entregou a final inédita da NBA de bandeja para a torcida dentro da casa do Los Angeles - (crédito: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

A NBA, liga estadunidense de basquete, tem um finalista inédito. Na noite desta segunda-feira, o Denver Nuggets varreu o Los Angeles Lakeres na decisão da Conferência Oeste e aguarda o desfecho da série entre Miami e Heat e Boston Celtics nesta terça para saber com quem decidirá o título da temporada em melhor de sete jogos.

Finalista pela primeira vez, o Nuggets consumou a eliminação do astro LeBron James por 113 x 111 na casa do adversário. O astro não amargava derrota por 4 x 0 em playoffs desde a final da temporada de 2018 contra o Golden State Warriors de Stephen Curry e Kevin Durant. Recordista de títulos com 17 ao lado do Boston Celtics, o Lakers protagonizou bela arrancanda desde o play-in, a chamada repescagem.

Dono da sétima campanha na temporada regular, o Los Angeles Lakers desbancou o Memphis Grizzlies, passou pelo Golden State Warriors, mas não resistiu ao Denver Nuggets decisão da Conferência Oeste. A defesa do adversário neutralizou a franquia amarela.

Finalista pela primeira vez, o Denver Nuggets tentará a façanha de se tornar o primeiro campeão inédito da NBA desde a conquista do Toronto Raptors em 2018/2019.

Na outra série, o o tricampeão Miami Heat está cada vez mais afinado em busca pela quarta conquista e faz uma campanha extraordinária nos playoffs. O time encerrou a temporada regular com a oitava campanha do Leste, porém se transformou na etapa de mata-mata. Desbancou Milwaukee Bucks, New York Knicks e ostenta 3 x 0 contra o Boston Celtics. O quarto round do tira-teima está marcado para esta terça-feira, às 21h30, com transmissão dos canais SporTV 2 e Amazon Prime.



