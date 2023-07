Brasília Futsal recebe o lanterna Blumenau, pela Liga Nacional

PM Paulo Martins*

O Brasília tem um novo confronto direto pela Liga Nacional de Futsal, neste domingo (9/7). Desta vez em casa, no Ginásio Vera Cruz, no Setor Militar Urbano (SMU), o time do Distrito Federal encara o Blumenau, pela 14ª rodada da competição, em jogo programado para as 11h.

O duelo tem a negativa da recente derrota candanga em outro compromisso direto, frente ao São Lourenço, na última terça-feira (4/7), em Santa Catarina, por 2 x 1. O resultado levou a formação liderada pelo técnico Felipe Borba ao penúltimo lugar da classificação, perdendo a posição para os vencedores.

Na ocasião, o confronto será diante do lanterna, único time sem vitórias em toda a competição, com quatro empates e nove derrotas. Como notícia positiva, os brasilienses seguem com a distância de oito pontos para a zona de classificação para as oitavas de final, na 16ª colocação, ocupada pelo Marreco ao início da rodada.

Os ingressos para a partida são vendidos no aplicativo do Brasília Futsal, disponível para Android e iOs, com íntegra de R$ 20. A partida tem transmissão do pay per view da liga, pela LNF TV.

