Primeira semana da janela europeia teve contratos pontuais de meias

A primeira semana de janela aberta nesta data de transferências na intertemporada europeia, prévio ao ciclo 2023/2024 seguiu movimentada e com algumas surpresas. Entre os principais nomes envolvidos, os meio-campistas foram o principal alvo de reforço de algumas das equipes do Velho Continente.

As negociações incluíram acordos entre equipes competidoras da Liga dos Campeões. O país com maior destaque foi a Alemanha, onde nomes importantes chegaram e saíram para o novo ano, sendo parte fundamental no princípio do planejamento dos clubes, além do Paris Saint-Germain, ativo com três reforços neste meio tempo. Confira o saldo entre os reforços mais chamativos dos últimos dias:

Dominik Szoboszlai

O principal jogador húngaro — sendo um dos destaques na campanha da Liga das Nações — deixa o RB Leipzig como um dos principais referentes dos últimos tempos para se aventurar no futebol inglês. O Liverpool pagou por volta de R$ 375 milhões na transferência.

Sandro Tonali

Uma das bombas da semana foi a saída de um dos nomes mais importantes do meio-campo do Milan, semifinalista da última Champions. O volante de 23 anos, uma das revelações da seleção italiana, será um dos pilares da volta do Newcastle ao principal certame continental, custando cerca de R$ 345 milhões para se integrar ao elenco.

Marcelo Brozovic

O croata decidiu deixar a Inter finalista da Liga dos Campeões para ir ao Mundo Árabe. Aos 30 anos, sendo um dos nomes fundamentais dos Nerazzurri e da seleção balcânica, foi ao Al-Nassr para servir a Cristiano Ronaldo depois de sete anos no clube italiano, que recebeu R$ 97 milhões pela saída.

Jonas Hofmann

O meia foi um nome importante na reaparição do Borussia Monchengladbach no cenário nacional e internacional, se transferindo ao Bayer Leverkusen comandado por Xabi Alonso depois de sete anos de serviço. A mudança interna custou dez milhões de euros, ou seja, R$ 55 milhões, aproximadamente.

Granit Xhaka

Mais um nome no Bayer Leverkusen volta ao país depois de sete anos, em negócio de R$ 135 milhões. O suíço venceu duas Copas da Inglaterra com a camisa do Arsenal, mas a competitividade no elenco londrino e a não plenitude física do jogador, na altura dos 30 anos, o fizeram voltar à Alemanha, por onde havia jogado apenas pelo Borussia Monchengladbach.

César Azpilicueta

A volta do lateral-direito ao país de origem, para defender o Atlético de Madrid, significa a primeira aparição depois da construção da vitoriosa carreira na seleção e no Chelsea, tendo sido campeão nacional, continental e mundial pelos Blues. Aos 33 anos, terá a companhia do campeão do mundo com a Argentina em 2022, Nahuel Molina, na disputa pela titularidade. A chegada não trouxe custos aos Colchoneros, por se tratar de um jogador livre ao fim da temporada 2022/2023.



Manuel Ugarte

O volante uruguaio de 22 anos, além de ser uma das revelações da nova safra charrúa, foi peça importante na campanha europeia do Sporting Clube de Portugal, indo às quartas de final da Europa League. Isto chamou a atenção do Paris Saint-Germain, que pagou R$ 320 milhões aos lisboetas para ter o atleta.

Milan Skriniar

Apesar do primeiro nome, o zagueiro eslovaco de 28 anos era um dos nomes importantes da Internazionale e é uma das surpresas da semana, ao trocar o elenco finalista da Liga dos Campeões pelo PSG. Os franceses chegaram a acordo antes do desfecho do contrato, com o defensor optando por não renovar e ir à França para atuar ao lado do brasileiro Marquinhos, na mesma posição.

Marco Asensio

Sem espaço no elenco do Real Madrid, o atacante espanhol de 27 anos decidiu pela ida ao Paris Saint-Germain após o final do vínculo com os merengues, nesta intertemporada. Ao todo, o jogador teve sete anos de casa e chega gratuitamente ao novo time, após 17 títulos no banco de reservas madrilenho.

