Boca Juniors procura Edinson Cavani como reforço para o 2º semestre

PM Paulo Martins*

(crédito: DOUGLAS MAGNO)

O Boca Juniors volta a procurar o atacante uruguaio Edinson Cavani como novo reforço. Uma nova tentativa foi iniciada pessoalmente pelo vice-presidente do clube, o ex-meia Juan Román Riquelme, ao atleta de 36 anos, nesta quinta-feira (6/7). A informação é do diário argentino Olé.

Em temporada negativa no contexto coletivo, no Valencia espanhol, o jogador pode considerar a ida ao time portenho, uma vez que a janela de transferências do futebol europeu foi aberta nesta semana. Entretanto, os acertos na questão financeira e a atual situação do país sul-americano são fatores que podem pesar na decisão do charrúa, que tem um ano de contrato por cumprir no atual clube.

"El Matador" está regressando à Espanha para decidir seu futuro antes do início da pré-temporada, após passar férias na cidade natal, Salto. No momento, o centroavante não considera a Europa como prioridade inegociável, como em outrora.

Além do mais, o próprio Xeneize precisa de um reforço desse porte para ser competitivo no segundo semestre: tem escassas chances de chegar à Libertadores via Campeonato Argentino, podendo alcançar pela Copa da Liga, além de enfrentar o mata-mata na copa continental, a iniciar pelas oitavas de final, diante do Nacional do Uruguai. No Rio da Prata, voltam a ter o rumor, mas com uma força não antes vista.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Copa do Mundo: Numeração da Seleção Brasileira está definida

Copa do Mundo: Numeração da Seleção Brasileira está definida Esportes Goleiro argentino Agustín Rossi é apresentado no Flamengo

Goleiro argentino Agustín Rossi é apresentado no Flamengo Esportes Flamengo se mostra a favor de punição ao Palmeiras após atrito com CBF

Flamengo se mostra a favor de punição ao Palmeiras após atrito com CBF Esportes Times do México promovem amistoso com homens e mulheres em campo

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.