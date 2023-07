Brasil perde por 3 a 1 da Polônia na Liga das Nações masculina de vôlei

MP Marcos Paulo Lima

Leon simplesmente acabou com a partida colocando a bola 22 vezes no chão do Brasil com uma exibição de gala - (crédito: Divulgação/FIVB)

O Brasil perdeu para a Polônia na penúltima exibição na fase classificatória da Liga das Naçòes masculina de vôlei. Na madrugada desta sexta-feira, início da tarde nas Filipinas, o time comandado por Renan Dal Zotto sucumbiu diante da Polônia por 3 sets a 1 no SM Mall of Asia Arena, parciais de 25/23, 22/25, 25/21 e 25/21.

Depois de vencer a Holanda na quinta-feira, a Seleção repetiu os erros da estreia contra a Itália e foi superado pela quarta vez na competição. As derrotas anteriores foram contra Cuba, Japão e Itália.

Com o resultado, o Brasil acumula sete vitórias e quatro derrotas. A despedida dessa etapa serà à 0h deste sábado. O SporTV 2 anuncia a transmissão da partida. Classifado por antecipação para a fase final, em Gdansk, na Polônia, de 19 a 23 deste mês no país do Leste Europeu, o Brasil fez um simulado de luxo contra o país do Leste Europeu.

"Brasil x Polônia é sempre um jogo tenso, decidido lá em cima, ponto a ponto. Nos momentos importantes, o saque deles fez a diferença, e a gente sofreu um pouco nos contra-ataques, ficamos percentualmente um pouco abaixo do que estamos habituados. É uma competição tão intensa que é difícil ficar pensando no jogo que passou, com menos de 24 horas para preparar o próximo jogo. Agora vamos focar no jogo contra a China porque é importante acabar essa fase com vitória", avaliou o técnico Renan Dal Zotto depois da partida em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Vôlei.

"Sabíamos da dificuldade do jogo. A gente conseguiu melhorar durante a partida, no terceiro set esteve à frente e conseguiu tirar alguns jogadores do jogo, como o Kurek, que é uma arma importante deles. Mas a Polônia é um time de muita qualidade, que impõe pressão o tempo todo, principalmente no saque. Acho que a gente está tendo ótimos momentos de vôlei, mas precisa aumentar a consistência por mais tempo, evitar altos e baixos. Foi um jogo equilibrado, a equipe lutou ao máximo, todo mundo que entrou deu sua contribuição, e agora é focar em amanhã (0h, na virada de sexta para sábado contra a China)”.

Wilfredo Leon foi o dono da partida. O polonês sozinho fez 22 pontos. Kurek Bartosz e Bednorz Bartosz contribuíram com 10 pontos cada. Alan foi o destaque do Brasil com 17. Lucarelli teve uma exibição abaixo da exibição anterior e acrescentou 13.

A exibição do Brasil teve muitos defeitos. O maior deles, o desperdício dos contra-ataques. A Seleção defendia, mas errava na hora de colocar a bola no chão. Do outro lado, a Polônia dava uma aula de conteundência.

O Brasil retornará à quadra contra a China. O adversário amarga a vice-lanterna com apenas duas vitórias e oito derrotas. Portanto, é vencer a seleção asiática e aguardar o cruzamento das quartas de final.

LIGA DAS NAÇÕES

1ª SEMANA - OTTAWA (CANADÁ)

07/6 – Brasil 3 x 1 Alemanha (26/24, 25/16, 19/25 e 25/15)

08/6 – Brasil 3 x 2 Argentina (19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13)

10/6 – Brasil 2 x 3 Cuba (16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20)

11/6 – Brasil 3 x 1 Estados Unidos (25/19, 21/25, 25/15 e 25/21)

2ª SEMANA – ORLÉANS (FRANÇA)

20/6 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/22, 25/17 e 25/15)

22/6 – Brasil 2 x 3 Japão (23/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 16/18)

24/6 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (23/25, 25/21, 26/24 e 25/21)

25/6 – Brasil 3 x 1 França (25/20, 26/24, 19/25 e 25/23)

3ª SEMANA – PASAY CITY (FILIPINAS)

04/7 – Brasil 1 x 3 Itália (25/23, 20/25, 15/25 e 21/25)

06/7 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/21, 25/15 e 25/20)

07/7 – Brasil 1 x 3 Polônia (23/25, 25/22, 21/25 e 21/25)

08/7 – Brasil x China, às 0h (horário de Brasília) – sportv 2

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.