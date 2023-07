Podcast Correio no Brasileirão projeta a 14ª rodada; assista

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Episódio 18 do Podcast Correio no Brasileirão 2023 coloca em cartaz, na 14ª rodada, confrontos no estilo mata-mata entre os times do G-8. O menu tem duelo entre o líder Botafogo e o vice Grêmio; clássico entre o terceiro Flamengo e o quarto Palmeiras; o quinto Red Bull Bragantino contra o sétimo São Paulo; e o sexto Fluminense, do técnico interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, recebe o oitavo colocado Internacional, de Mano Menezes.



A editoria de Esportes do Correio debate esses jogos e a queda de braços retrô entre os veteranos Luiz Felipe Scolari (Atlético-MG) e Vanderlei Luxemburgo (Corinthians). O debate também contou com as polêmicas reclamações da comissão técnica do Palmeiras contra a arbitragem. O Flamengo resolveu apimentar a discussão.



O mata-mata do Brasileirão Feminino teve uma pausa para a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, mas a Série D segue a todo o vapor. O Distrito Federal entra em campo com o Ceilândia contra o Real Ariquemes e com o Brasiliense diante do Interporto-TO.



O banquete do melhor do futebol brasileiro no fim de semana está servido. Pegue o seu fone e assista ao bate-papo no canal no Youtube. Boa rodada e sorte para o seu time!

