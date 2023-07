Conheça as características de Bruno Lage, o novo técnico do Botafogo

MP Marcos Paulo Lima VP Victor Parrini

O Botafogo curou a dor da perda de um português com outro profissional da Terra de Camões. A plaquinha foi levantada: sai Luís Castro e entra Bruno Lage. O português de 47 anos acertou, nesta sexta-feira (7/7), com o Glorioso após dias intensos de uma negociação muito além das quatro linhas, segundo os portais UOL e ge.globo.

Bruno Lage era o "plano A" do proprietário do Botafogo, John Textor. O perfil jovem, a passagem pelo Benfica e a experiência recente pelo Wolverhampton, da Premier League, pesaram na escolha. O salário compatível com a realidade do clube carioca também contribuiu para o desfecho positivo. Lage receberá valores próximos aos firmados com Luis Castro. A expectativa é que o lusitano desembarque no Rio de Janeiro no início da próxima semana.

Bruno Lage terá um contrato curto, até dezembro deste ano. A justificativa é de não saber como o treinador se adaptaria na primeira experiência longe do Velho Continente. John Textor tentou a esticar o vínculo até o fim de 2024, mas recebeu a negativa. Quando a atual temporada chegar ao fim, o dono das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) botafoguense sentará e discutirá os novos rumos.

Lage e Botafogo poderiam ter sacramentado o negócio mais cedo. O maior entrave do acerto rápido, porém, era a situação familiar do técnico português. Ele foi pai recentemente e recebeu o alerta da esposa que uma eventual mudança poderia impactar no crescimento do herdeiro. Textor usou o poder de persuasão e convenceu a companheiro do novo treinador botafoguense.

O português é marinheiro de primeira viagem no Brasil, mas trabalhou com dois atletas do elenco alvinegro. Ele treinou o lateral-esquerdo Marçal no Wolverhampton e o meio-campista Gabriel Pires no Benfica. O artilheiro Tiquinho também é um conhecido. Foi adversário de Lage na experiência pelo Porto. A princípio, Bruno Lage não terá tanto trabalho. A ideia da diretoria botafoguense e dar continuidade ao trabalho de Luís Castro.

Hoje, o Botafogo tem sete pontos de vantagem em relação ao Grêmio na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que o lusitano buscará deixar as impressões digitais no Glorioso que pode fechar 2023 com o primeiro título nacional na era dos pontos corridos.

Perfil

Bruno Lage tem carreira curta no futebol, mas de muita personalidade. Ele iniciou a trajetória nas categorias de base do Benfica e depois arrumou as malas para Al Ahli, da Arábia Saudita, também para trabalhar com as promessas. Ele adquiriu rodagem não demorou para seguir à Premier League, com trabalhos como auxiliar técnico no Swansea e no Sheffield United. Lage retornou aos Encarnados em 2019 para faturar o Campeonato Português.

O novo comandante botafoguense valoriza o jogo ofensivo. A pressão pós-perda e a marcação alta, no campo adversário, são marcas dele. Assim conseguiu liderar o Benfica aos 103 gols na campanha campeã em 2019. As formações 4-4-2 e 5-4-1 são as mais adotadas pelo treinador. No Wolverhampton, também escalou times com três zagueiros no 3-4-3.

Lage também se caracterizou pela lapidação de jovens. Ele foi um dos responsáveis por lançar João Felix em 2019. Hoje, o jogador é um dos principais da nova geração lusitana. O Botafogo tem nomes que também podem ser desenvolvidos por ele, como os atacantes Matheus Nascimento, Rikelmi e Luís Henrique.

Outro ponto positivo do novo dono da prancheta pode ser o bom convívio no dia a dia. Relatos de pessoas que observaram Bruno Lage de perto em Portugal indicam como o comportamento é um dos trunfos. A boa conversa e a educação são as principais características na rotina.

É uma qualidade a ser comemorada pela torcida botafoguense, sobretudo em um período no qual torcedores e jornalistas lidam com outros portugueses um pouco mais "ríspidos" no tratamento, como Abel Ferreira.

