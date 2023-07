Brasil vence China na saideira da fase classificatória da Liga das Nações

MP Marcos Paulo Lima

O Brasil se despediu com vitória da última das três etapas classificatórias da Liga das Nações masculina de vôlei. Na madrugada deste sábado, início de tarde nas Filipinas, a Seleção se recuperou da derrota para a Polônia superando a frágil China por 3 sets 0 no SM Mall of Asia Arena, parciais de 25/19, 25/17 e 25/17. A trupe do técnico Renan dal Zotto encerra a participação com oito vitórias e quatro derrotas. Perdeu para Cuba, Japão, Itália e Polônia.

Classificado para a etapa final, de 19 a 23 deste mês, em Gdansk, na Polônia, o Brasil espera a definição do adversário na próxima etapa. Um dos desafios até a viagem rumo ao país do Leste Europeu é manter a regularidade. O Brasil teve dificuldades contra os adversários mais fortes na última semana. Perdeu para Itália e Polônia, dois fortíssimos na disputa do título.

O levantador Bruninho fez um balanço da última semana do Brasil na competição. "Nós ficamos mais fortes depois da derrota para a Polônia. Melhoramos a defesa e encerramos uma boa semana nas Filipinas", comentou.

Questionado sobre o poder individual do Brasil, o filho de Bernardinho preferiu exaltar o elenco. Não temos uma estrela, temos um time. Para mim, é um honra continuar na Seleção e com fome de títulos", afirmou Bruninho. Ele evitou escolher adversário no mata-mata. "Todos os times são fortes na fase final. Não podemos escolher adversário e temos que estar preparados para o que vier. Jogar, ganhar e pensar em mais uma conquista", disse. O Brasil conquistou a Liga das Nações apenas uma vez, em 2021, antes dos Jogos de Tóquio-2020.

Na vitória contra a China, o Brasil teve como destaque Felipe Roque. O oposto marcou 17 pontos. Henrique contribuiu com 11. Mais relaxado, Lucarelli colocou oito bolas no chão. Bin Wang anotou 11 pontos para o adversário e Jingyin Zhang marcou nove. O bloqueio do Brasil foi um dos fundamentos decisivos para o resultado. A muralha anotou 10 pontos.

