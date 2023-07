Brasil elimina México e avança às semifinais da Copa América Feminina

CB Correio Braziliense

Triunfo coloca o Brasil entre os quatro melhores do torneio. Se eliminar Porto Rico, a decisão será contra EUA ou Canadá - (crédito: Divulgação/CBB)

O Brasil está nas semifinais da AmericupW. Na noite desta sexta-feira, o Brasil eliminou o anfitrião México por 83 x 61, em León. A disputa por uma vaga na decisão será contra Porto Rico neste sábado, às 20h40 (de Brasília). A ESPN anuncia a transmissão. O vencedor terá pela frente Estados Unidos ou Canadá na disputa pelo título da competição.

"Pelo terceiro torneio seguido desde que começamos o trabalho chegamos na semifinal da AmeriCupW, o que é muito bom, mas das outras vezes acabamos ficando, e agora queremos dar mais um passo, indo para a decisão. É sempre difícil jogar contra o time da casa (México), que veio com um espírito muito forte, mas conseguimos controlar e avançar à semifinal", avaliou o técnico José Neto em entrevista ao site oficial da CBB.

Ramona foi a cestinha brasileira com 11 pontos, dois rebotes e duas assistências. O resultado classificou a Seleção para o Pré-Olímpico das Américas e a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. É possível queimar etapas e avançar direito ao Pré-Olímpico Mundial. A regra não é tão simples, mas foi explicada recentemente pela Fiba.

Segunda entidade máxima do basquete, a AmericupW dá duas vagas para o Pré-Olímpico Mundial, o último estágio por uma vaga em Paris-2024. Independentemente da posição na competição, em León, uma dessas vagas é dos Estados Unidos, de acordo com o título mundial conquistado na Austrália. As estadunidenses também estão garantidas em Paris-2024 pelos critérios da FIBA. Caso as norte-americanas sejam campeãs da AmeriCupW, o vice-campeão irá ao Pré-Olimpico das Américas. Do contrário, apenas o campeão da AmeriCupW avançará ao Pré-Olímpico Mundial, com a outra vaga sendo americana.

A AmeriCupW também distribui quatro vagas para o Pré-Olímpico das Américas. Dessa disputa sairão dois classificados que complementam os times do continente americano no Pré-Olímpico Mundial — que é um total de quatro pelo critério Fiba.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.