Dor, lagrimas e desistência: o drama de Bia Haddad no adeus a Wimbledon

MP Marcos Paulo Lima

Bia Haddad chora na quadra central de Wimbledon: ela não tinha mais condição de seguir no jogo - (crédito: Adrian Dennis/ AFP)

Bia Haddad está fora de Wimbledon. Uma contusão durante a partida contra a atual campeã Elena Rybakina tirou a brasileira de 27 anos da quadra central para atendimento médico no intervalo do terceiro para o quarto game do primeiro set. A suspeita é de uma contratura.

Ela tentou voltar, mas não resistiu às dores e desistiu do confronto. Bia saiu aplaudida após perder o quarto game. Estava sem mobilidade. A paulista não conseguia devolver os saques de Rybakina e optou por deixar a partida. Elena vencia a parcial por 4/1. O retrospecto de Bia contra a adversária era favorável à brasileira no ano: duas vitórias. Em uma delas, coincidentemente, Rybakina havia abandonado a partida justamente por causa de uma lesão.

A tenista fazia a melhor campanha de uma mulher brasileira em Wimbledon desde 1976, quando a tricampeã Maria Esther Bueno alcançou as oitavas de final. “Desejo recuperação para a Bia”, lamentou Rybakina na entrevista depois da partida. Bia disputaria hoje também a partida de duplas em parceria com Victoria Azarenka. Ela está fora da partida pela segunda rodada.

Apesar da contusão, Bia Haddad fez a melhor campanha pessoal em Wimbledon. Ela jamais havia passado da segunda fase. Na primeira, eliminou a cazaque Yulia Putintseva de virada por 2 sets a 1. Na sequência, desbancou as romenas Jaqueline Cristian por 2 sets a 1 e Sorana Cirstea em um duplo 6/2. Debilitada, perdia o primeiro set para Rybakina por 4 games a 1.

Semifinalista em Roland Garros na melhor campanha em um Grand Slam, Bia Haddad vinha de eliminação no Aberto de Nottingham e desistiu do Aberto de Eastbourne também devido a uma contusão. Ela deixou a quadra no duelo contra a croata Petra Martic.



