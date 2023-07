Campanha de apoio à Seleção Feminina tem Rodrygo como torcedor

PM Paulo Martins*

(crédito: Divulgação/Neoenergia)

Seis meses depois da Copa do Mundo Masculina, no Catar, o foco do momento é no Mundial Feminino, na Austrália e na Nova Zelândia. Em meio à diferença na torcida em mais um certame internacional, o filme Nossa Vez, em ação da Neoenergia, busca provocar uma mudança a favor da igualdade de gênero entre os brasileiros, e convocar a massa no torneio que se inicia neste mês.

A mensagem da empresa tem um objetivo claro na convocação dos torcedores: “Agora é a vez delas brilharem em campo. E, a nossa, como brasileiros, de torcer pelas mulheres”. A iniciativa, além de recrutar apoio para as atletas, também tem um alento importante de um jogador da equipe masculina, o atacante Rodrygo, do Real Madrid. No ano passado, a entidade apresentou o comercial “Carta Aberta”, em que as jogadoras mandavam um recado aos colegas da Seleção

O momento é de retribuição para elas, antes de entrar em campo para defender a camisa verde e amarela. “O desempenho no futebol exige mais do que técnica e habilidade. A motivação da torcida faz muita diferença quando um atleta está em campo. Me sinto muito orgulhoso em participar dessa história que celebra as mulheres e leva a vibração que todo atleta necessita. Estou junto com elas nessa jornada”, diz o ponta merengue.

Em um contexto de crescimento, o impulsionamento do futebol feminino é ainda mais relevante antes do campeonato, como conta o diretor de Marketing da Neoenergia, Lorenzo Perales. “A primeira peça convida as pessoas a uma reflexão importante sobre a mulher na sociedade. Temos outras novidades para incentivar a torcida a acompanhar o campeonato mundial. Acreditamos nessa energia para estimular o público a se conectar com o futebol feminino que vem crescendo globalmente”, declara.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

