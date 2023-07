Dirigente do Interporto faz BO após time sofrer 10 x 0 do Brasiliense

CB Correio Braziliense

Representante do futebol do Distrito Federal na Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasiliense entrou para a história da competição nacional ao aplicar uma goleada de 10 x 0 sobre o Interporto, na noite de segunda-feira (10/7), no Estádio Serejão, em Taguatinga. O resultado se tornou a maior diferença de gols entre dois times nas quatro divisões do torneio. Entretanto, o time tocantinense estranhou o atropelo sofrido e resolveu registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

Segundo o portal ge.globo, o presidente da equipe, Renato Godinho, tomou a decisão de procurar a polícia com o objetivo de "resguardar o time". Está é a terceira vez na temporada que o dirigente registra um BO após resultados negativos na equipe. A primeira foi em março. Na ocasião, um jogador do Interporto teria sido aliciado por um atleta do Tocantins para adulterar o resultado de um jogo do Tocantinense. Em maio, o Tigre sofreu 8 x 1 do Iporá na Série D e o cartola procurou novamente a polícia.

Nas duas situações envolvendo resultados da Série D do Brasileirão, Renato Godinho não citou possíveis nomes de jogadores com suposta ligação com esquemas de resultados, por exemplo. No BO feito após a partida contra o Brasiliense, o dirigente cita uma conversa de um representante do Interporto com um membro da diretoria do Jacaré, que teria dito nunca ter visto uma situação semelhante à atuação da equipe de Porto Nacional durante a goleada histórica no Estádio Serejão.

Os resultados negativos na competição figuram como as piores goleadas sofridas pelo Interporto na história. Em termos nacionais, o placar ultrapassou o atropelo do Corinthians contra o Tirandentes-PI, por 10 x 1, na Série A de 1983, e se isolou como o maior passeio de um clube na história de todas as divisões do Campeonato Brasileiro.



Veja o que diz o BO do Interporto

O comunicante relata que no dia 10/07, por volta das 20h00, o time do INTERPORTO FUTEBOL CLUBE participou de um jogo do campeonato Brasileiro da Série D, contra o BRASILIENSE ESPORTE CLUBE (sic). Que o Brasiliense em outra ocasião jogou com o Interporto e perdeu de 1X0, em Porto Nacional. Entretanto, curiosamente, no returno o Interporto perdeu vergonhosamente de 10X0 para o Brasiliense. Que em apenas 10 minutos de jogo o Brasiliense conseguiu marcar 4 gols, e no segundo tempo mais 6 gols. Que a suspeitas de que houve favorecimento (facilitação) por parte de alguns jogadores (sic). Que o próprio dirigente do Brasiliense veio a comentar com o representante do INTERPORTO Junior Moreno, que nunca tinha visto algo tão anormal, que teria sido melhor ter chamado um time amador. Que isso pode configurar infração aos art. 41C a 41E, do estatuto do torcedor. Que nada mais disse.

