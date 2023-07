Correio no Brasileirão: Podcast debate rodada em que perdemos Gabi Anelli

CB Correio Braziliense

A morte da torcedora Gabriella Anelli é um dos temas do Episódio 19 - (crédito: Ed Alves/CB DA Press)

Em clima de luto, está no ar o Episódio 19 do Podcast Correio no Brasileirão 2023. O tema principal da análise da 14ª rodada da Série A é uma tragédia anunciada. a incontrolável onda de violência dentro e fora dos estádios no futebol nacional fez mais uma vítima: a torcida Gabriella Anelli, de 23 anos, morreu depois de ser atingida com por uma garrafa de vidro no último sábado (8/6), em uma confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo nos arredores do Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Os jornalistas da editoria de Esportes debatem os episódios recorrentes de violência e a falta de um plano eficiente de segurança nos estádios. Houve vandalismo recentemente na Vila Belmiro, em São Januário e até caçada ao jogador Luan em um motel na cidade de São Paulo.

O programa debate a marcha do Botafogo rumo ao título depois de vencer o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, e abrir 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Por que o time alvinegro está sobrando a essa altura do campeonato, a ponto de superar a incrível arrancada daquele Corinthians de 2017 liderado por Fabio Carille?

Fernando Diniz também está na pauta. Pela primeira vez, ele foi a campo no papel de técnico compartilhado. Além do Fluminense, ele comanda interinamente a Seleção Brasileira. A estreia foi positiva. Vaiado por parte da torcida tricolor antes de a bola rolar, ele driblou as críticas com uma importante vitória por 2 x 0 contra o Internacional e fez coração para a galera após o jogo.

Falamos, ainda, sobre as polêmicas de arbitragem, com reclamações veementes de Grêmio, Flamengo, Goiás e América-MG, e tem palpites sobre os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil neste meio de semana e no sábado. Nossa equipe arrisca prognósticos.

A Série D também entra no cardápio com a campanha irretocável do Ceilândia depois da goleada por 7 x 0 contra o Real Ariquemes, em Rondônia. O time candango é um dos três invictos no Brasileirão na comparação entre todos os 124 clubes das quatro divisões do país. Além do Gato, somente Ferroviário-CE e Retrô-PE seguem imbatíveis nesta temporada nos torneios da CBF.

