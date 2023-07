Vanderlei Cordeiro de Lima é a atração do fim de semana em Brasília

VP Victor Parrini

Medalhista de bronze nas Olimpíadas Atenas-2004 e participante dos Jogos Atlanta-1996 e Sydney-2000, o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima é atração nesta sexta-feira (14/7) na capita federal. O paranaense de Cruzeiro do Oeste estará no shopping Pátio Brasil para comandar a palestra "A Maratona de uma Vida", às 19h, com entrada gratuita.

No bate-papo com os admiradores de Brasília, Vanderlei Cordeiro de Lima compartilhará sobre a jornada pessoal no esporte. O objetivo é encorajar novos atletas sobre a importância da persistência e do respeito aos processos nas diferentes áreas da vida.

"Quando eu comecei, não tinha nem um gato para puxar o rabo, como diz o ditado, mas tinha um sonho. Muita garra, determinação e, principalmente, vontade de vencer. Fui mais longe do que imaginava. Só tenho a agradecer", compartilha o ícone olímpico do Brasil.



Além do momento de troca com Vanderlei Cordeiro de Lima, o público do Distrito Federal terá a oportunidade treinar com o medalhista de bronze nos Jogos Atenas-2004. A atividade gratuita para o público acontecerá no varandão do Pátio Brasil, no sábado (15/7), a partir das 8h. Haverá aquecimento e corrida de 4km, seguida de novo bate-papo e sessão de fotos com o maratonista.

Carreira

Vanderlei Cordeiro de Lima é considerado símbolo do espírito olímpico. Na prova da maratona em Atenas-2004, o paranaense liderava a disputa, quando foi atacado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan e atirado contra a multidão. Apesar do contratempo, Vanderlei retornou para a pista com a ajuda do grego Polyvios Kossivas e ficou com o terceiro lugar. Kossivas morreu em janeiro.

"Recebi a notícia do falecimento do Polyvios Kossivas com profundo pesar. Uma pessoa que eu nunca imaginei conhecer e acabou fazendo parte da minha vida com uma nobre atitude na maratona olímpica de Atenas, em 2004. Ele foi o primeiro a me socorrer e rapidamente me ajudou a voltar para a prova. Serei eternamente grato. Descanse em paz", desejou Vanderlei Cordeiro de Lima à época.

Programe-se

Palestra: "A Maratona de uma Vida" com Vanderlei Cordeiro

Entrada Gratuita

Sexta-feira (14/7)

Local e horário: às 19h, no Piso P2 (ao lado da C&A)

Treinão

Entrada gratuita

Sábado (15/7)

Local e horário: a partir das 8h, no Varandão do Pátio Brasil

Telefone: (61) 2107-7400

Endereço: SCS Quadra 07 – Bloco A – Asa Sul

