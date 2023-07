Podcast Correio no Brasileirão 2023 projeta a 15ª rodada da Série A

CB Correio Braziliense

Vigésimo episódio do podcast Correio no Brasileirão 2023 debate a 20ª rodada da Série A - (crédito: Kayo Magalhães/CB. DA Press)

Está no ar o Episódio 20 do Podcast Correio no Brasileirão 2023. Os jornalistas da editoria de de esportes projetam a 15ª rodada da Série A com base nos resultados do meio de semana nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma dos debates é se Flamengo e São Paulo terão gás, elenco e futebol para suportar três competições.

O time rubro-negro é vice-líder do Nacional, semifinalista da Copa do Brasil e está nas oitavas da Libertadores. O tricolor paulista avançou às oitavas da Sul-Americana, está entre os quatro na Copa do Brasil e ocupa a oitava posição nos pontos corridos. A boa temporada do Grêmio no primeiro ano depois de disputar a Série B, o tempo para Luis Suárez tratar o joelho na Espanha e a crise no eliminado Palmeiras esquentam a mesa redonda. A última vaga para as semifinais será definida neste sábado entre Corinthians e América-MG.

Líder disparado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo abrirá a rodada contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nilton Santos, com possibilidade remota de conquistar o título simbólico do primeiro turno. No domingo, as atrações são os clássicos paulista entre São Paulo e Santos, no Morumbi; e o duelo carioca entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã.

O podcast também debate a luta contra o etarismo no Campeonato Brasileiro. Dos 20 técnicos da Série A, sete têm mais de 60 anos. Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Ramón Díaz, Jorge Sampaoli, Mano Menezes, Dorival Júnior e Renato Gaúcho resistem.

Alvo da CPI na Câmara dos Deputados, a manipulação de resultados no Candangão de 2021 é destaque no fim do programa. As agendas de Brasiliense e Ceilândia na Série D do Campeonato Brasileiro encerram a 20ª edição do podcast.



