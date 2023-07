Dupla Duda/Ana Patrícia vence etapa de Brasília e iguala recorde

MP Marcos Paulo Lima

A turnê de títulos da melhor dupla de vôlei de praia do mundo formada pela sergipana Duda e a mineira Ana Patrícia não para de colecionar pódios. Uma semana depois de pendurar no pescoço a medalha de ouro na etapa Elite 16 de Gstaad do Circuito Mundial, na Suíça, a parceria se impôs nas areias do Planalto Central. Na manhã deste domingo, elas derrotaram Verena (RJ) e Kyce (RN) por 2 sets a 0 em 31 minutos, parciais de 21/11 e 21/12, e colocaram a sexta fase do Circuito Brasileiro no bolso nas arenas montadas no estacionamento 12 do Parque da Cidade.

Imbatíveis, Duda e Ana Patrícia venceram todas as etapas disputadas em 2023 e caminham para zerar o calendário a pouco mais de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na capital, elas igualaram o feito de Larissa e Talita. Ambas venceram seis etapas na temporada de 2014/2015. "Estamos muito felizes por igualar esse recorde de seis etapas vencidas de Larissa e Talita. Fizemos um lindo torneio, uma linda trajetória”, comemorou Duda.

As conquistas anteriores de Duda e Ana Patrícia foram em Maringá (PR), Itapema (SC), Saquarema (RJ), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT). A próxima parada será em Salvador, de 23 a 27 de agosto. A dupla também havia conquistado o título na capital em 2022. Carol Horta (CE) e Ana Luiz (SC) fecharam o pódio em Brasília na quadra central em frente ao Parque Ana Lídia.

"Foi uma vitória muito importante. A nossa próxima competição é a etapa Elite do Circuito Mundial, no Canadá, e o Circuito Brasileiro tem um bom nível de competitividade para nos preparar para mais esse desafio", analisou Ana Patrícia em entrevista à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Na decisão masculina, Adrielson (PR) e Arthur Mariano (SP) precisaram de 43 minutos para superar Felipe Cavazine Gabgriel Zuliani, ambos do Paraná, por 2 sets a 0, com duplo 21/18. A parceria sergipana formada por Matheus e Adelmo venceu na disputa do terceiro lugar.

"Joguei essa etapa superando uma lesão na panturrilha e isso foi um desafio a mais. Uniu ainda mais a gente. Queremos manter essa consistência de resultados, que é fundamental para atingir o objetivo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Dedico esse título à minha família, que está sempre me apoiando", celebrou Arthur Mariano. "Temos trabalhado muito para manter a consistência. Isso é fruto de muito treino, muita disciplina", avaliou Adrielson.

Balanço

O circo do vôlei de praia deixa Brasília e embarca rumo a Salvador, palco da sétima etapa da competição. Gerante de vôlei de praia da CBV, Guilherme Marques fez um balanço da passagem da modalidade pela capitala do país. "Tivemos 10 dias intensos de vôlei de praia em Brasília, que começou com a disputa da segunda etapa do Brasileiro sub-19 e fechou com as emoções do torneio adulto, com o Aberto e o Top 12", comentou o dirigente. "No Aberto, tivemos duas duplas inéditas no alto do pódio, que pela primeira vez disputarão o Top 12 em Salvador. Na competição principal, Duda/Ana Patrícia e Arthur/Adrielson confirmaram que estão em excelente fase.

Além dos jogos, houve trabalho de monitoria no Parque da Cidade. "Realizamos, em parceria com a Federação de Brasília, dois torneios de categorias de base (sub-16 e sub-17), ações muito importantes para despertar o amor pelo esporte e incentivar a prática do vôlei de praia entre os jovens", comentou Guilherme Guilherme Marques. A CBV também realizou mais uma peneira de observação, com a presença de técnicos das seleções de base, no trabalho constante de mapear novos talentos. A presença da torcida confirmou a paixão de Brasília pelo voleibol", concluiu o executivo.

Resultados

Finais

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Verena/Kyce (21/11 e 21/12)

Arthur Mariano/Adrielson 2 x 0 Gabriel Zuliani/Felipe Cavazin (21/18 e 21/18)

Disputas pelo bronze

Carol Horta/Ana Luiza 2 x 0 Giulia/Natasha (21/18 e 21/17)

Mateus/Adelmo 2 x 1 Saymon/Felipe Miranda (19/21, 24/22 e 21/19)

Calendário



1ª ETAPA – Maringá (PR) – 8 a 12 de março – Campeões: Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur Lanci

2ª ETAPA – Itapema (SC) – 29 de março a 2 de abril – Campeões: Duda/Ana Patrícia e André/George

3ª ETAPA – Saquarema (RJ) – 19 a 23 de abril – Campeões: Duda/Ana Patrícia e André/George

4ª ETAPA – Campo Grande (MS) – 10 a 14 de maio – Campeões: Duda/Ana Patrícia e Arthur Mariano/Adrielson

5ª ETAPA – Cuiabá (MT) – 21 a 25 de junho – Campeões: Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur Lanci

6ª ETAPA – Brasília (DF) – 12 a 16 de julho - Campeões: Duda/Ana Patrícia e Arthur Mariano/Adrielson

7ª ETAPA – Salvador (BA) – 23 a 27 agosto

8ª ETAPA – Fortaleza (CE) – 13 a 17 de setembro

9ª ETAPA – Manaus (AM) – 8 a 12 de novembro

