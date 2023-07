Alcaraz vence Djokovic e entra para o clube dos campeões em Wimbledon

MP Marcos Paulo Lima

Aos 20 anos, o espanhol Carlos Alcaraz passa a ter dois títulos de Grand Slam: US Open e Wimbledon - (crédito: Adrian Dennis/AFP)

Em uma final épica no gramado sagrado de Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o sérvio Novak Djokovic neste domingo em 4 horas e 42 minutos de jogo e conquistou pela primeira vez na carreira o Grand Slam inglês. Aos 20 anos, o prodígio superou o adversário de 36 por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7 x 6, 6 x 1, 3/6 e 6/4. Esse é o segundo título de Alcaraz em um Major. O único, até então, havia sido no US Open contra o norueguês Casper Ruud. Na comemoração, o número 1 do mundo com 9.675 pontos foi para a galera e comemorou com o técnico e compatriota Juan Carlos Ferrero. Djokovic segue em segundo na lista.

Alcaraz é o terceiro tenista mais jovem a brilhar em Wimbledon. Aos 20 anos e 272 dias, só fica atrás do alemão Boris Becker, campeão em 1985 e em 1986 com 17 e 18 anos, respectivamente. É superado também por Bjorn Borg. O sueco tinha 20 anos e 27 dias na conquista de 1976. Ele também quebra uma dinastia. A contar de 2003, apenas quatro tenistas se revezavam no trono inglês: o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray. Alcaraz é o primeiro vencedor diferente desde Lleyton Hewitt em 2002.

"Eu estaria orgulhoso do que fiz mesmo se tivesse perdido. Foi uma exibição especial", emocionou-se Alcaraz diante da princesa de Gales Catherine e do príncipe britânico William. A partida teve audiência in loco do diretor de cinema Guy Richie, do ator Brad Pitt. Adriane Grande, Andrew Garfield e Tom Hiddleston também estavam sentados na arquibancada.

Feliz da vida, Alcaraz brincou na frente da família real. "Eu venci nas duas vezes em que joguei com vossa majestade na plateia. Venha mais vezes", convidou o novo rei da grama em Wimbledon. Enquanto discursava, a mãe dele, dona Virgínia, chorava no meio da torcida.

"Não é um dia bom para mim, mas feliz para o Carlos. É difícil perder partida como essa, mas parabéns a você e ao seu time. Vou esperar a emoção passar para perceber o dia especial que vivi nessa decisão. Já perdi finais em que deveria ter perdido", discursou Djokovic durante a premiação.

A decisão no All England Club foi um confronto de gerações. De um lado, o sérvio defendia o imperío batizado de Big Three. Djokovic, o aposentado Roger Federer e o lesionado Rafael Nadal formam uma espécie de santíssima trindade do tênis. Candidato a quebrar a dinastia e estabelcer uma nova ordem, Alcaraz insistia na realização de um sonho no duelo à parte simplesmente com o heptacampeão de Wimbledon. Deu Alcaraz!

O espanhol impôs a Djokovic a primeira derrota em Wimbledon desde 2017. O adversário ostentava 34 vitórias consecutivas desde o revés contra Tomas Berdych há seis anos. Eram 45 triunfos consecutivos na quadra central, Dez anos de invencibilidade desmoronaram contra o talentoso espanhol.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.