Ceilândia vence o União Rondonópolis, se classifica e "ajuda" o Brasiliense

Eram três. Restam dois. Um é do Distrito Federal. Dos 124 times das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, apenas Ceilândia e Ferroviário-CE continuam invictos. O Retrô-PE acompanhou a dupla até perder para o Cruzeiro-AL, por 2 x 1, neste domingo (16/7), em Arapiraca, na 13ª rodada da Série D. O time candango segue impossível. Derrotou o União Rondonópolis-MT, por 2 x 0, no Abadião, e está garantidíssimo na fase de mata-mata. Resta saber se em primeiro ou segundo no Grupo A5. São sete vitórias e seis empates. O Ferroviário fez 5 x 1 no Cordino-MA.

A vitória do Ceilândia deu uma forcinha ao Brasiliense. O líder tirou o União Rondonópolis da zona de classificação para a fase de 32 avos e colocou o atual vice-campeão candango. O Jacaré empatou no sábado (15/7) com o Anápolis, por 0 x 0. Na última rodada, oJacaré receberá o Operário de Várzea Grande, no Serejão. O adversário disputa o primeiro lugar com o Ceilândia. O União entrará em campo em casa contra o saco de pancadas Interporto.

Os gols da partida saíram no segundo tempo. Badhuga abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo. O zagueiro completou de cabeça a cobrança de escanteio de Danilo. O técnico Adelson de Almeida só afrouxou o nó da gravata nos acréscimos da etapa final. Cleyton não desperdiçou o rebote do goleiro Elias depois do cruzamento de Pedro Bambu e ampliou o placar.

De quebra, o alvinegro igualou o Brasiliense e a Ferroviária no posto de melhor ataque do torneio: o trio colocou 27 vezes. A consistência da campanha alvinegra também está no sistema defensivo. Vazado somente quatro vezes, o time do técnico Adelson de Almeida tem, com folga, a melhor defesa da Série D.

Com 27 pontos, o alvinegro vai jogar na última rodada dependendo apenas de um empate para confirmar a primeira colocação do grupo A5. A posição é importante para o Ceilândia enfrentar um adversário de pior campanha na segunda fase. Na pior das hipóteses, o Gato Preto vai ficar em segundo na chave. Com 21 pontos, o Brasiliense aparece em quarto lugar e, como o União Rondonópolis perdeu, uma simples vitória no encerramento da fase de grupos basta para o Jacaré avançar.

Após confirmar a classificação com antecedência, o Ceilândia vai se preparar para um novo torneio. Mesmo com a excelente campanha na etapa de pontos corridos da Série D, o alvinegro leva consigo o retrospecto de não ter ido longe nas etapas mata-mata do torneio nacional. Em sete participações, alcançou a etapa decisiva quatro vezes. Em duas caiu na terceira fase e chegou mais longe quando foi até às oitavas de final.

Para concluir o objetivo de acesso e encerrar uma série incômoda de 10 anos sem times candangos na terceira divisão do Brasileirão, o Ceilândia precisa chegar ainda mais longe e alcançar a semifinal. Com pés no chão, o Gato Preto se apega na boa campanha realizada até aqui, mas sem esquecer da necessidade de se fortalecer para pegar clubes mais pesados nas fases eliminatórias do torneio.



