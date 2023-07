Apoteose de Messi: saiba como foi a apresentação do craque no Inter Miami

MP Marcos Paulo Lima

Lionel Messi foi ovacionado, recebeu a camisa 10 e discursou para os novos súditos na Flórida - (crédito: Megan Briggs/Getty Images via AFP)

O recordista de prêmio de melhor jogador do mundo é oficialmente funcionário do Inter Miami. Na noite deste domingo, a franquia da Major League Soccer (MLS), a liga profissional estadunidense de futebol, exibiu ao mundo Lionel Messi como maior reforça da história do time fundado em 2018. Os proprietários são o inglês David Beckham, o bilionário Jorge Mas, e o filho dele, o engenheiro Jose Mas, proprietário da multinacional MasTec.

Lionel Messi foi recebido com pompa no DRV PNK Stadium, em Fort Laudardale, na Flórida. Depois de ter o nome gritado pela plateia, Messi pintou no campo com a camisa 10 e driblou a timidez com um discurso aos fãs. “Obrigado ao povo de Miami por essa recepção e esse carinho. Sinto-me feliz por estar aqui.

Obrigado a David, Jorge, José por tornar tudo mais fácil. Venho com o desejo de competir sempre e vencer. Que este clube continue crescendo. Espero que se juntem a nós e quero agradecer aos meus companheiros que estão aqui. Estou feliz por ter escolhido essa cidade e esse projeto. Não tenho dúvidas de que vamos gostar”, afirmou o craque.

David Beckham falou antes de Messi. “Estamos vivendo um momento incrível, tendo um dos melhores jogadores da história em Miami. É um sonho realizado. Dez anos atrás, eu iniciei minha aventura nos Estados Unidos e expressei minha ideia de trazer os melhores jogadores do mundo, jogadores da minha e de outras gerações que ajudem a crescer o soccer no país”, disse o inglês.

O astro argentino não sabe se disputará a Copa do Mundo em 2026 no Canadá, Estados Unidos e México, mas pode dizer que mora no país sede da próxima edição do torneio da Fifa. A Terra do Tio Sam também hospedará a Copa América no ano que vem com 16 países. Além disso, foi escolhido pela Fifa para abrigar o primeiro Mundial de Clubes com 32 times, em 2025.

O volante Busquets será um dos parceiros de Messi no Inter Miami e também foi apresentado. Ambos serão comandados por Gerardo “Tata” Martino, com quem ambos trabalharam no Barcelona. “Estou muito feliz por estar em Miami. É um prazer estar aqui. Obrigado ao David, Jorge e José por tornar isso possível. Estou muito animado para começar a treinar com meus companheiros”, afirmou Busquets. Ao contrário de Messi, ele discursou em inglês.

Jorge Mas celebrou o impacto do acordo para Miami e toda a Flórida. "É uma festa para a cidade que me deu à luz, uma cidade aonde chegamos em busca de liberdade e um futuro para nossa família. Há quatro anos, sonhamos em trazer o melhor para o Inter Miami. Concretizamos com sacrifício. Este é o nosso momento, a nossa oportunidade de mudar esse esporte no país”.

Enquanto o bilionário discursava, o telão exibia badalas mensagens de bem-vindo a Lionel Messi. Stephen Curry, Tom Brady, Maluma, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Gloria Estefan e o prefeito de Miami, Fancis Suárez, saudaram a contratação do campeão da Copa do Mundo de 2022.

Messi é um dos jogadores designados, ou seja, contratados com o salário acima do teto estabelecido pela MLS. O Inter Miami se esforça para dar um elenco competitivo ao argentino. Além de Busquets, o lateral-esquerdo Jordi Alba defenderá a equipe. Dois brasileiros fazem parte do elenco: Gregore, ex-Santos e Bahia, além de Jean Mota, cria da Portuguesa com passagem por Fortaleza e Santos antes do desembarque na franquia da Flórida.



