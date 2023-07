Nycole Raysla é cortada: entorse no tornozelo tira brasiliense da Copa

MP Marcos Paulo Lima

Nycole Raysla deixou o DF contundida, se recuperou na Austrália, voltou a treinar, mas sofreu entorse nesta terça - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

A atacante brasiliense Nycole Raysla está fora da Copa do Mundo Feminina. A atacante foi cortada pela técnica Pia Sundhage no início da tarde desta terça-feira na Austrália, virada de noite no Brasil. O departamento médico da CBF informa que a jogadora sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo treino contra um time sub-15 masculino, em Gold Coast, e não terá tempo hábil de recuperação.

A Seleção estreia daqui a seis dias contra o Panamá na Copa do Mundo. A lesão da atacante candanga não tem a ver com a contusão na vitória contra o Chile, no Mané Garrincha, na despedida do plantel rumo à Oceania. A pancada foi na outra perna da atleta vinculada ao Benfica.

Nycole Raysla se manifestou nas redes sociais. "Mais uma vez, Deus me mostrando que o tempo dele, talvez, não seja o mesmo que o meu. E eu aqui pra te dizer, Deus, que mesmo me sentindo frustrada e sem entender, confio nos seus planos", desabafou na conta pessoal no Instagram.

"Há algumas semanas, recebi a notícia mais feliz da minha vida e hoje, algumas semanas depois, talvez a mais triste, mas é assim, coisas boas e menos boas acontecem todos os dias, e a vida precisa continuar", continuou Nycole.

"Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Saibam que é só uma pequena interrupção do sonho, mas eu não vou desistir. Agradeço ao grupo pela oportunidade, desejo a todas uma ótima Copa e tenham certeza de que eu e milhares de pessoas confiam em vocês para trazerem a nossa tão sonhada estrela", conclui a atacante.

A meia Angelina será a substituta de Nycole. Ela fazia parte da lista das três suplentes levadas pela treinadora sueca para a Austrália e participou das atividades em Gold Coast antes do embarque rumo a Brisbane. O clima no embarque do elenco para a cidade sede do primeiro jogo foi triste e de muita consternação diante do corte da brasiliense. A atleta deixou a concentração de muletas depois de ter sido um dos destaques da goleada contra o Chile.

Um vídeo de Nycole Raysla se despedindo do pai viralizou no embarque dela para a Copa no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele trabalha lá e teve a honra de ver a filha partir rumo ao sonho da Copa do Mundo. No entanto, a lesão da xodó fará com que ela volte para casa.

Drama

Nycole Raysla é cortada pela segunda vez neste ano. Em abril, a atacante treinava com a Seleção Brasileira para a Finalíssima contra a Inglaterra entre os campeões da Copa América e da Euro, quando uma sinovite no joelho afastou a atacante dos treinos. Andressa Alves assumiu a vaga.

A intensidade dos treinos aumentou consideravelmente desde a saída da jogadora do Distrito Federal para a rotação acelerada na Europa. Durante os quatro anos a serviço do Benfica, a carga de jogos aumentou para a atacante de 23 anos em relação às passagens por Cresspom, Adef, Sport e Minas Icesp. No futebol português, ela acumula 95 partidas e 53 gols. Em 2021, desacelerou devido a uma lesão grave no ligamento cruzado anterior com a camisa encarnada.

A contusão no joelho esquerdo pelo Campeonato Português aconteceu cerca de um mês depois do primeiro gol com a camisa pela Seleção Brasileira contra a Argentina. A cria de Sobradinho estava relacionada para uma Data Fifa, também na Austrália, mas foi cortada e deu o lugar a Ludmila.

Desde então, o incômodo era esporádico, porém voltou a ficar latente antes da disputa da sonhada Copa do Mundo. A jogadora foi brevemente afastada para o recondicionamento físico na primeira parte dos trabalhos da técnica Pia Sundhage na Oceania.

Voltou gradativamente aos treinos com bola depois da lesão contra o Chile, focava na estreia contra o Panamá no próximo dia 24, mas a entorse no joelho esquerdo fez a atacante reviver o drama do corte nas passagens pela Seleção Brasileira e está voltando para casa.

