Luva de Pedreiro conhece Cristiano Ronaldo: ‘Sou cara mais feliz do mundo’

NA No Ataque - Estado de Minas

Luva de Pedreiro se emociona em encontro com Cristiano Ronaldo - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, realizou o sonho de conhecer o ídolo Cristiano Ronaldo. Em postagem nas redes sociais, o autor do bordão ‘receba’ comemorou o encontro com o astro português, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo isso e depois a vocês minha tropa. Depois de toda dificuldade que passei, andava mais de 10km a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. E hoje, chegar onde eu cheguei é algo inacreditável”, iniciou Iran, em publicação nesta terça-feira (18/7).

“Realizei meu sonho que era conhecer o Cristiano Ronaldo, onde eu achava que seria impossível. Pra galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo pra todos vocês, não desista dos seus sonhos. Receba”, complementou o baiano de 21 anos.

Luva de Pedreiro se encontrou com Cristiano Ronaldo em Portugal, onde o Al-Nassr foi goleado pelo Celta por 5 a 0, no Estádio Algarve, em Almancil.

Bastante empolgado, o influencer entoou o grito ‘siu’, marca registrada de Cristiano Ronaldo, e complementou com os tradicionais bordões, arrancando risadas do ídolo: ‘Receba! É o melhor do mundo, pai”.

