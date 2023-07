Escanteado da Juventus, volante Arthur reforçará a Fiorentina

VP Victor Parrini

Arthur disputou apenas quatro jogos pelo Liverpool entre 2022 e 2023 - (crédito: Lindsey Parnaby/AFP)

Homem de confiança de Renato Portaluppi na campanha do tricampeonato do Grêmio na Libertadores de 2017, o meio-campista Arthur está novamente de malas prontas para um novo desafio na Europa. O goiano foi escanteado na Juventus do técnico Massimiliano Allegri e jogará a aproximadamente 320km de Turim: na Fiorentina.



O estafe de Arthur foi comunicado que o atleta não faz parte dos planos do treinador da Juve e acertou o empréstimo com o clube de Florença até o final da temporada europeia, em junho de 2024. Segundo informações da Sky Sport e Tuttosport, a negociação envolve 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões), com opção de compra em torno de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões).



Arthur está em Florença para a realização de exames médicos. A formalização do negócio, com o anúncio aos torcedores está próximo de acontecer. Nas redes sociais, a Viola fez uma postagem com a bandeira do Brasil e as cores do clube ao fundo.



Arthur está com 26 anos e caminha para o quarto clube em sete temporadas no futebol do Velho Continente. Antes da Fiorentina, o ex-Grêmio acumulou rodagem por Barcelona, Juventus e Liverpool. No currículo, ostenta um título do Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.



O último trabalho de Arthur foi pelo Liverpool. Porém, o jogador brasileiro obteve apenas 13 minutos em quatro jogos pelo time comando pelo alemão Jurgen Klopp. O volante chega com moral na Fiorentina. Vincenzo Italiano insistiu na contratação do campeão da Copa América com o Brasil em 2019.