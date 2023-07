Capoeira: brasiliense Erick Maia defende o cinturão em torneio no RJ

VP Victor Parrini

Erick Maia foi o campeão do Volta do Mundo - Bambas em 2022 e defende o título neste sábado - (crédito: Divulgação)

A capoeira rompeu a barreira de expressão cultural e ganhou proporções ainda maiores. O que pode ser considerado passatempo para alguns, se tornou coisa séria para outros. A disputa do Volta do Mundo — Bambas comprova isso. O torneio é considerado um dos principais do cenário e reúne, neste sábado (22/7), a partir das 17h, no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, os grandes nomes ginga. Entre eles, o brasiliense Erick Maia.



Aos 25 anos, Erick Maia é o atual detentor do cinturão do Volta do Mundo — Bambas. O educador físico foi campeão da primeira versão da disputa, em agosto de 2022. O desafio dele neste sábado na Cidade Maravilhosa é o paulistano Arthur Fiu, 30 anos, campeão do GP da temporada passada.

"Não sinto nenhuma pressão por ser o atual campeão. Me sinto muito grato, pois sei que represento uma classe muito grande. Quero fazer as pessoas acreditarem na modalidade, e sinto que essa é minha maior missão. A única coisa que sinto é gratidão por estar sendo reconhecido pelo que fiz a minha vida inteira", ressalta Maia ao Correio.



A expectativa é de um duelo acirrado não apenas pelo cinturão, mas, também, pela premiação. Pela primeira vez na história da modalidade, haverá a recompensa de R$ 50 mil. Tudo isso para brindar a técnica e o comprometimento dos principais nomes da modalidade. Na categoria feminina, a decisão será entre Kitana e Bailarina. Elas competirão pelo título interino, devido à lesão no joelho da atual campeã mundial, Navalha. Outros combates serão protagonizados, como as lutas casadas, desafio internacional e entre atletas PCD. Tudo transmitido pelo Youtube.



"O Volta do Mundo hoje ocupa o lugar de direito. A capoeira estava precisando dessa visibilidade e desse reconhecimento. Pouquíssimas pessoas sabem da força da capoeira e ela está tendo a oportunidade de ser reconhecida como modalidade marcial profissional. Daremos um show. Isso é gratificante", disse o brasiliense.



"Fico muito grato em representar o DF nessa competição. Primeiro, o maior motivo da minha gratidão é o abraço que recebi de todos os atletas e mestres antigos do DF. É bom ver que todas as pessoas apoiando, reconhecendo e conhecendo a minha história e capoeira", complementou o capoeirista.



Para o diretor-técnico do Volta do Mundo — Bambas, Felipe Tropeço, ter o Pão de Açúcar como palco da nova edição é a realização de um sonho. "Esse feito possibilitará a expansão da capoeira para espaços igualmente emblemáticos e proporcionará aos capoeiristas de todo o mundo uma experiência singular e memorável", ressalta.



Diretor-executivo do VMB, Saverio Scarpati comenta que esse é um passo importante para o crescimento. “O objetivo sempre foi levar a capoeira para a prateleira mais alta no cenário das lutas de alta performance, reforçando no capoeirista em geral o prazer de praticar um esporte. O MMA e o jiu-jitsu já viveram essa escalada. É a vez da capoeira”, afirma.

Combates



Cinturão masculino

Erick Maia x Arthur Fiu



Cinturão interino feminino

Kitana x Bailarina



Categoria PCD

Cacique x Ivan

Neco x Patoca



Categoria Master

Mestre Calango x Mestre Topeira



Desafio Internacional

Magrela (Espanha) x Moica (Chile)



Categoria Ranqueados

Bem-te-vi x Miller