Copa do Mundo Feminina: 4 recordes em que as mulheres superam os homens

Embora tenham surgido há relativamente pouco tempo — a primeira foi realizada em 1991 na China — as copas do mundo de futebol feminino se tornaram um evento global.

E através dos torneios, muitas futebolistas alcançaram recordes que entraram para a história do esporte.

O domínio dos Estados Unidos (com quatro títulos mundiais), o desempenho forte das seleções asiáticas (o Japão foi campeão e vice; a China foi vice em 1999) e a eficácia europeia (liderada pelos países nórdicos e pelo Reino Unido), tornaram-se aspectos marcantes deste torneio.

As comparações com o mundial masculino são inevitáveis, e em muitos aspectos o torneio feminino tem sido tão ou até mais épico que o masculino. Craques como Marta, Nadine Angerer ou Formiga superaram os recordes de jogadores masculinos.

A seguir, confira quatro recordes das mulheres em Copas do mundo de futebol.

1. Total de 17 gol em Copas… por enquanto

Getty Images Marta é a maior artilheira da história das Copas do Mundo de futebol

A brasileira Marta Vieira Silva é uma lenda do futebol.

Por vários motivos: ela foi eleita por seis anos a melhor jogadora do planeta pela Fifa, é a artilheira da seleção e já participou de cinco Copas do Mundo.

Mas talvez seu maior feito é que marcou 17 gols em Copas do Mundo, um recorde que nenhum outro jogador de futebol — homem ou mulher — alcançou.

Alagoana de Dois Riachos, Marta supera jogadores como o alemão Miroslav Klose, que marcou 16 gols nas quatro Copas do Mundo que disputou.

Quando o assunto é futebol brasileiro, ela também supera Ronaldo, que conseguiu fazer 15 gols nas quatro Copas do Mundo em que entrou em campo.

Outra marca de Marta é a de ter sido a primeira futebolista a marcar em cinco Mundiais diferentes — recorde que foi igualado por Cristiano Ronaldo no Mundial do Catar, em 2022.

Marta é parte da seleção que participará da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, onde poderá ampliar ainda mais esse recorde.

2. As sete Copas de Formiga

Getty Images Formiga ainda joga futebol, mas não estará na Copa da Austrália e Nova Zelândia

Talvez o nome Miraildes Maciel Mota não diga muito... mas o apelido Formiga é reconhecido internacionalmente.

A brasileira de 45 anos ainda joga pelo São Paulo. Ela conquistou vários recordes: é a jogadora mais velha a marcar em uma Copa do Mundo (tinha 37 anos quando o fez) e a mais velha a participar de uma Copa do Mundo (41 anos na França 2019).

Mas Formiga detém outro recorde incrível: disputou sete Copas do Mundo, o que nenhum jogador do planeta conseguiu até agora.

Esteve na Suécia 1995, EUA 1999 e 2003, China 2007, Alemanha 2011, Canadá 2015 e França 2019.

Atrás dela estão a alemã Birgit Prinz e a americana Kristine Lilly, com cinco Copas cada.

No entanto, a americana Lilly é recordista em número de partidas disputadas em Copa do Mundo: ela jogou um total de 30 partidas, contra 27 de Formiga e 25 do alemão Lothar Matthäus.

No torneio masculino, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus, Antonio Carbajal, Rafa Márquez e Andrés Guardado fizeram cinco participações em Copas do Mundo.

Embora Formiga não tenha sido convocada para a Copa da Austrália e da Nova Zelândia, seu recorde provavelmente vai demorar para ser batido.

3. A maior goleada: 13 a 0

Na manhã de 11 de junho de 2019, as jogadoras da seleção tailandesa estavam ansiosas: elas iriam disputar sua segunda Copa do Mundo da história e o primeiro rival nessa nova aventura era o todo-poderoso Estados Unidos.

O que as tailandesas talvez não imaginassem era o resultado final: derrota por 13 a 0. Foi a maior vitória da história do torneio.

E também o maior saldo de gols em todas as Copas do Mundo.

Marcaram gols: Alex Morgan cinco vezes, Samantha Mewis e Rosel Lavelle duas vezes cada, e Megan Rapinoe, Lindsey Horan, Mallory Pugh e Carli Lloyd.

Essa vitória já superou outro recorde das mulheres: o 11 a 0 que a Alemanha aplicou na Argentina na Copa do Mundo de 2007 na China.

Entre os homens, os recordes são 10 a 1 da Hungria em El Salvador na Copa do Mundo de 1982 na Espanha e o 9 a 0 que a Iugoslávia aplicou no Zaire (atual República Democrática do Congo) na Alemanha em 1974.

4. Sem tomar gols… em toda a Copa

Getty Images Nadine Angerer prestes a defender o pênalti de Marta na final da Copa do Mundo de 2007 na China

Ouve-se muito no futebol que a melhor defesa é um bom ataque. Mas defesas sólidas, que não tomam gols, também são parte importante do jogo.

Na história dos campeonatos mundiais masculinos, nenhuma seleção que se sagrou campeã conseguiu ficar sem sofrer gols ao longo da competição.

Os melhores números nesse quesito são os da França em 1998, da Itália em 2006 e da Espanha em 2010 — cujas seleções sofreram apenas dois gols nas Copas que acabaram vencendo.

No entanto, entre as mulheres há uma seleção que se sagrou campeã mundial de futebol sem sofrer um único gol: a Alemanha, na China 2007.

Isso teve muito a ver com a goleira do time, Nadine Angerer, que curiosamente conquistou a posição graças a uma lesão da goleira titular, poucos dias antes do início do torneio.

Angerer conseguiu evitar que a invencibilidade da Alemanha fosse quebrada e ainda defendeu um pênalti de Marta na final, que determinou a vitória das alemãs.

