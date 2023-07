Santos anuncia Julio Furch, atacante argentino ídolo no México

AE Agência Estado

O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante argentino Julio Furch, primeiro reforço da atual janela de transferências que não teve passagens anteriores pelo clube. Antes dele, já haviam sido anunciados o lateral-esquerdo Dodô e o volante Jean Lucas, além da assinatura de um pré-contrato com o também volante Diego Pituca. Os três já defenderam o time do litoral paulista no passado.

Estreante com a camisa alvinegra, Furch tem 33 anos e assinou um contrato válido por dois anos. Ele estava no Atlas, do México, clube que defendeu por quatro temporadas e do qual saiu como ídolo. Em 2021, durante decisão por pênaltis, converteu a cobrança que deu o título do Troféu Apertura do Campeonato Mexicano ao Atlas, encerrando um jejum de 70 anos.

Apelidado como "Imperador" pelos torcedores, em referência ao imperador romano Júlio Cesar, o argentino fez seu último jogo pelo time mexicano na quarta-feira. Jogou apenas dez minutos e foi substituído por Jordy Caicedo para ser ovacionado pela torcida enquanto caminhava para o banco de reservas.

Furch tem uma longa carreira no México. Antes do Atlas, jogou por Santos Laguna e Veracruz. Na Argentina, vestiu as camisas de Olimpo, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano. O novo reforço aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que é pouco provável de se concretizar ainda nesta sexta, portanto não deve estar à disposição para o duelo deste domingo, com o Botafogo, às 16 horas, na Vila Belmiro.

Jean Lucas, anunciado no último domingo, apareceu no BID na manhã desta sexta e está liberado para estrear. A tendência é que ele seja titular no duelo com os botafoguenses.