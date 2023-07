Mbappé é vetado de pré-temporada do PSG e pode ser negociado

VP Victor Parrini

Forte interesse do Real Madrid faz com que Mbappé viva instabilidade em Paris - (crédito: Franck Fife/AFP)

A novela Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain ganhou novo capítulo nesta sexta-feira (21/7). Hora após marcar um dos gols na vitória por 2 x 0 no amistoso contra Le Havre, a diretoria parisiense barrou o craque da viagem de pré-temporada ao Japão. O motivo: um eventual acerto para defender o Real Madrid a partir de junho de 2024, segundo o jornal francês L’Équipe.

Les temps forts de la victoire parisienne ???? le @HAC_Foot en match amical ce vendredi ! ??????#PSGHAC 2?-0? pic.twitter.com/NnAdFtrGYa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2023

A decisão causa estranheza da torcida e do grupo. O Paris Saint-Germain conta com 29 jogadores à disposição. Desse total, apenas Mbappé ficará de fora do tour na Terra do Sol Nascente. Os brasileiros Neymar e Marquinhos viajarão com o elenco neste sábado (22/7).

A situação chama ainda mais atenção porque Mbappé não ficará “apenas” de fora pré-temporada na Ásia. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola, o astro também foi colocado na lista de transferências. A imprensa francesa noticia que o camisa 7 não tem o desejo de renovar com o PSG, mas que garante honrar o vínculo até 30 de junho de 2024.



No tour pelo Japão, a equipe de Neymar, Marquinhos e companhia enfrentará, na terça-feira (25/7), o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita; o Cerezo Osaka, no dia 28; a Inter de Milão (1º/8); e o Jeonbuk Motors, em 3 de agosto.