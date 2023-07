Não madrugou? Saiba o que rolou na noite 3 da Copa do Mundo Feminina

MP Marcos Paulo Lima

A haitiniana Melchie Dumonay (C), de 19 anos arrancou aplausos da torcida na derrota da seleção centro-americana para a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa - (crédito: Patrick Hamilton / AFP)

Se você não acordou de madrugada para assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina, relaxa! Há sempre um corujão de plantão para melhor servi-lo e fazer um resumo da rodada para você. A terceira vigília do torneio começou com a vitória das atuais campeãs do mundo por 3 x 0 contra o Vietnã. Não sem um pênalti perdido por Alex Morgan. A arqueira da estreante seleção asiática ganhou o dia.

Lembra do Japão? As campeãs mundiais de 2011 passaram como um trator por cima de Zâmbia. As tretas internas da seleção africana contribuíram para o péssimo resultado. Ah, se você apostou em uma vitória fácil da Inglaterra contra o Haiti pode ter perdido dinheiro. A seleção centro-americana agradou o público e a Copa tem uma xodó: Melchie Dumornay, de 19 anos, comandou uma bela exibição haitiana. Pela manhã, a Dinamarca usou o banco para derrotar a China por 1 x 0.

Vamos ao resumo...

Grupo E

Estados Unidos 3 x 0 Vietnã

Estádio: Eden Park (Nova Zelândia)

As atuais campeãs do mundo venceram com a facilidade esperada na estreia. Em vez de Alex Morgan ou Megan Rapinoe, Sophia Smith, de 22 anos, comandou o triunfo no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A jogadora do Portland Thorns fez dois gols e deu uma assistência para Horan. Dois detalhes chamaram a atenção na partida. Rapinoe começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo no lugar de Morgan. Por falar, nela, Morgan voltou a perder pênalti na primeira rodada da Copa. A goleira Tran Thi Kim Thanh defendeu a cobrança.

Grupo C

Zâmbia 0 x 5 Japão

Estádio: Waikato (Nova Zelândia)

A primeira goleada da Copa do Mundo Feminina foi protagonizada pelas campeãs de 2011. As japonesas não tomaram conhecimento de uma Zâmbia em crise. Antes do torneio, houve denúncias de assédio sexual contra o técnico Bruce Mwane. Hinata Miyazawa (2), Mina Tanaka, Jun Endo e Riko Ueki comandara o triunfo. Seriam sete gols se dois não fossem anulados pelo VAR. Ambos de Mina Tanaka. As árbitras de vídeo cancelaram também um pênalti favorável às nipônicas. A Zâmbia recebeu cartão vermelho. Catherine Musonda foi expulsa.

Grupo D

Inglaterra 1 x 0 Haiti

Estádio: Brisbane Stadium (Austrália)

Sim, temos a primeira seleção queridinha da Copa do Mundo Feminina. O estreante Haiti arrancou aplausos da plateia na derrota para as atuais campeãs da Eurocopa por 1 x 0. O gol foi marcado por Georgia Stanway, aos 29 minutos do primeiro tempo. A abertura do placar deu pinta de que a vitória seria fácil. Só que não. Aos 19 anos, a craque haitiana Melchie Dumornay do Lyon encantou a torcida em Brisbane. Ela era uma das quatro titulares abaixo dos 20 anos entre as jogadoras escaladas inicialmente pelo técnico Nicolas Delépine.

Grupo D

Dinamarca 1 x 0 China

Estádio: Perth Rectangular (Austrália)

Foi um joguinho insosso na manhã deste sábado. Dava toda pinta de que teríamos o segundo empate sem gols na competição até que Amalie Vangsgaard, jogadora de 26 anos do PSG, saiu do banco para receber uma assistência da estrela Pernille Harder e decidir a partida a favor das escandinavas. A China quase fez um gol contra em uma cabeçada sem noção de Wang Shanshan. A partida foi histórica para Pernille. Aos 30 anos, a craque finalmente debutou na competição da Fifa. A Dinamarca não disputava a Copa do Mundo Feminina desde a edição de 2007.