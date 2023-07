Não madrugou? Saiba o que rolou na noite 4 da Copa do Mundo Feminina

MP Marcos Paulo Lima

A zagueira Deneisha Blackwood é celebrada pela seleção da Jamaica depois da exibição heroica no empate por 0 x 0 com a França - (crédito: David Gray/AFP)

Não tem vocação para corujão? Vamos ajudá-lo a se atualizar sobre a Copa do Mundo Feminina na madrugada anterior. A quarta vigília deixou claro para o Brasil que a vida não será nada fácil no Grupo F — de França. As anfitriãs da edição passada empataram por 0 x 0 com a Jamaica. Quem apostava em três pontos fáceis perdeu dinheiro diante da resistência das Reggae Girlz. O roteiro lembrou o filme Jamaica abaixo de zero (1993) sobre a performance do país no bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno. A Jamaica pontuou pela primeira vez em duas participações. Em 2019, elas perderam as três partidas. Uma das grandes histórias da Copa! A atual vice-campeã Holanda sofreu, mas derrotou Portugal por 1 x 0 em uma prova de força na estreia. Vice em 2003, a Suécia espantou a zebra na virada contra a África do Sul. A técnica do Brasil, Pia Sundhage, é sueca. Será que ela teve tempo para torcer pelas compatriotas?



Grupo E

Holanda 1 x 0 Portugal

Estádio: Dunedin Stadium (Nova Zelândia)

O jogo foi decidido por um gol de cabeça, algo raro na Copa do Mundo Feminina. Stefanie van der Gragt decidiu o confronto aos 13 minutos do primeiro tempo. Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a Holanda volta a vencer Portugal um ano depois da disputa da Eurocopa. O duelo válido pelo torneio continental foi mais equilibrado. A Laranja Mecânica venceu por 3 x 2. Com o resultado, Holanda e Estados Unidos lideram o grupo com três pontos cada. O reencontro depois da decisão de 2019 praticamente decidirá o primeiro colocado.

Grupo G

Suécia 2 x 1 África do Sul

Estádio: Wellington Regional (Nova Zelândia)

Vice-campeã em 2003, a Suécia precisou virar o jogo para evitar uma surpresa na estreia. Hildah Magala abriu o placar para as Banyana Banyana. Fridolina Rolfo empatou a partida e Amanda Ilestedt decretou o triunfo no último minuto. Um dos destaques da partida foi a entrada em campo de Caroline Seger. A sueca se tornou a primeira jogadora da seleção escandinava a participar de cinco Copas do Mundo. Aos 38 anos e 126 dias, ela também entrou para a história como a atleta mais velha a entrar em campo pelo torneio continental.

Grupo F

França 0 x 0 Jamaica

Estádio: Sydney Football Stadium (Austrália)

O técnico Hervé Renard provou do próprio veneno na abertura da Copa do Mundo. Há sete meses, ele comandava a Arábia Saudita na vitória de virada por 2 x 1 contra a Argentina. Neste domingo, o agora técnico da seleção feminina da França amargou tropeço contra a Jamaica na abertura do Grupo F. Quarta colocada em 2011, a França não foi além do 0 x 0 com as Reggae Girlz. A zagueira do Houston Dash, Deneisha Blackwood, de 26 anos, comandou o trabalho de resistência do sistema defensivo da Jamaica contra a pressão da França.