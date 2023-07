Conheça os rivais de Brasiliense e Ceilândia no mata-mata da Série D

CB Correio Braziliense

O Brasiliense despachou o Operário de Várzea Grande, no Serejão, com goleada por 4 x 1, e ficou com a última das quatro vagas do Grupo A5 - (crédito: @alanfotografia / @resenha.arrancatoco)

O Distrito Federal terá dois times na fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois do Ceilândia, o Brasiliense confirmou presença na segunda fase da quarta divisão ao golear o Operário de Várzea Grande (MT) por 4 x 1 no Estádio Serejão, em Taguatinga. Campeão simbólico do Grupo 5, o time alvinegro manteve a invencibilidade ao empatar por 1 x 1 com o Iporá-GO. O Gato Preto é um dos dois imbatíveis do país entre os 124 clubes do Nacional. O outro é o Ferroviário. O time cearense derrotou o Fluminense-PI por 2 x 0.

Os resultados definiram os cruzamentos dos times candangos na próxima fase. Primeiro colorado no A-5, o Ceilândia terá pela frente em jogos de ida e volta o Vitória-ES, quarto colocado do A-6. O Brasiliense enfrentará o Athletic-MG. O time de São João del-Rei fez a melhor campanha da chave vizinha e voltará a medir forças com o atual vice-campeão do DF nesta temporada.

O Brasiliense eliminou o Athletic na primeira fase da Copa do Brasil deste ano. Fora de casa, empatou por 1 x 1 no Estádio Joaquim Portugal e avançou à segunda etapa do torneio nacional. O elenco comandado pelo técnico Cícero Júnior é um dos mais jovens da quarta divisão com média de 22,8 anos. em 14 jogos no Grupo A-6, venceu nove, empatou dois e perdeu três.

Em Taguatinga, o Brasiliense não teve dificuldade para golear o Operário por 4 x 1. Obrigado a vencer para avançar ao mata-mata, abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com Tobinha. Bruno Consendey ampliou aos 31, e João Xavier balançou a rede dois minutos depois. Depois do intervalo, Matheus Barboza abriu 4 x 0. Rafael Costa fez o de honra do Operário.

No Estádio Ferreirão, em Iporá, o Ceilândia abriu o placar com Cleyton aos 10 minutos do primeiro tempo, mas Pablo igualou o placar aos 10 da etapa final e frustrou o time comandado por Adelson de Almeida.

Adversário do Ceilândia no mata-mata, o Vitória-ES desbancou o Santo André-SP na reta final. O clube capixaba tem tradição. Figurou na elite do futebol brasileiro em 1977. Esteve em três edições da Série B e em outras quatro da Série C. "Nosso povo daqui é apaixonado pelo futebol, somos de um estado bem localizado, com uma logística muito boa e dispomos de uma ótima arena, o Estádio Kleber Andrade. Vamos em frente", comemora o presidente Rodolfo do Carmo. O time é comandado pelo técnico Ney Barreto. Nesta Série D, o Vitória acumula seis vitórias, dois empates e seis derrotas.

O Ceilândia encerra a primeira fase com a sete melhor campanha da Série D entre 64 clubes atrás do Ferroviário-CE, Nacional-AM, Athletic-MG, Portuguesa-RJ, Marcílio Luz-SC e Tuna Luso-PA. O Brasiliense teve a 15ª campanha geral.

Classificados

Grupo 1: Nacional-AM, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA e Princesa de Solimões-AM

Grupo 2: Ferroviário-CE, Atlético-CE, Maranhão e Parnahyba-PI

Grupo 3: Sousa-PB, Nacional de Patos-PB, Potiguar de Mossoró-RN e Pacajus-CE

Grupo 4: Retrô-PE, Bahia de Feira-BA, ASA-AL e Falcon-SE

Grupo 5: Ceilândia, Anápolis-GO, Operário VG e Brasiliense

Grupo 6: Athletic, Portuguesa-RJ, Democrata-GV e Vitória-ES

Grupo 7: Patrocinense, Maringá-PR, Inter de Limeira-SP e Ferroviária

Grupo 8: Hercílio Luz-SC, Caxias-RS, Camboriú-SC e Brasil de Pelotas-RS

Mata-mata

Parnahyba-PI x Nacional-AM

Potiguar de Mossoró-RN x Bahia de Feira

Águia de Marabá-PA x Atlético-CE

Falcon-SE x Sousa-PB

Princesa do Solimões-AM x Ferroviário-CE

ASA-AL x Nacional de Patos-PB

Maranhão x Tuna Luso-PA

Pacajus-CE x Retrô-PE

Vitória-ES x Ceilândia

Inter de Limeira-SP x Caxias-RS

Operário VG x Portuguesa-RJ

Brasil de Pelotas-RS x Patrocinense

Brasiliense x Athletic

Camboriú-SC x Maringá-PR

Democrata GV x Anápolis-GO

Ferroviária x Hercílio Luz-SC

*os times a direita decidem em casa