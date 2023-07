Brasília brilha no Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros

CB Correio Braziliense

Festa no pódio: as brasilienses Maria Luiza e Renata Ribeiro - (crédito: Almir Vieira/Divulgação)

Maria Luiza Borges Cabral e Lumpur Jmen II brilharam no Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros, em Curitiba, conquistando o título de campeã nacional na categoria Jovem Cavaleiro Top (JCTOP). A competição teve início na quinta-feira (20/7) e terminou ontem (23), na Sociedade Hípica Paranaense.

Em uma eletrizante prova a 1,35m com cronômetro, Maria Luiza mostrou maestria, superando todos os obstáculos em um percurso impecável. Essa vitória é um reflexo do esforço e talento da jovem amazona, que traz de berço o legado de um grande nome do hipismo nacional, o pai José Cabral Neto.

Na terceira colocação, fazendo uma boa apresentação, Renata Ribeiro Lustosa Vieira e Zea das Cataratas reafirmaram o bom momento do hipismo brasiliense.

Também ocuparam lugar no pódio, os conjuntos formados por Bianca de Brito e Diamonet RV; Mariana de Araújo e Royal Lord Jmen; Marina Damasio e Glen More Jmen III; e Luiza Álvares e Jacarta Cooper, que conquistaram a terceira colocação na prova em equipe. Dos 215 inscritos, a capital federal esteve representada com 20 atletas no campeonato (cavaleiros e amazonas de 12 a 21 anos), nas categorias saltos de 1m, 1,10m, 1,20m e 1,30m.

O presidente da Federação Hípica de Brasília, Almir Vieira, destaca que, nos últimos anos, Brasília vem registrando crescimento no hipismo clássico. "É notório o surgimento de diversos clubes equestres, aumentando a quantidade de adeptos amadores, fomentando a cena profissional e, consequentemente, formando equipes e atletas de ponta no cenário nacional", comenta.