Al Hilal coloca R$ 1,5 bilhão na mesa do PSG para contratar Mbappé

VP Victor Parrini

Segundo o noticiário internacional, o desejo de Mbappé é vestir a camisa do Real Madrid - (crédito: Franck Fife/AFP)

Kylian Mbappé tem uma proposta sedutora para trocar o Paris Saint-Germain pelo Mundo Árabe. Escanteado da pré-temporada do clube francês no Japão, o craque é alvo do Al Hilal e precisará responder à proposta saudita de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 milhão). As informações são do portal americano The Athletic e do jornalista especializado em mercado da bola Fabrizio Romano.



Caso seja concretizada, a operação saudita envolvendo Mbappé se tornará a maior da história do futebol. Os valores colocado sobre a mesa do Paris Saint-Germain superariam os 222 milhões de euros pagos em 2017 pelo próprio clube francês ao Barcelona para contar com o brasileiro Neymar.



O Al Hilal é o clube treinador pelo ex-Flamengo Jorge Jesus. Recentemente, nomes de relevância no cenário europeu assinaram com a equipe, como o zagueiro ex-Chelsea Koulibaly e o meia sérvia Milinkovic-Savic (ex-Lazio). O elenco conta, ainda, com brasileiros Mateus Pereira e Michael.

Concorrência



Apesar do caminhão de dinheiro oferecido, o Al Hilal terá adversários para contar o Mbappé. “Pivô” do afastamento do craque da temporada na Ásia, o Real Madrid também monitora a situação dele, mas aguarda o fim do contrato em 30 junho de 2024 para não ter que desembolsar altos valores. Chelsea e Barcelona também estão interessados no francês. Segundo o L'Équipe, a diretoria catalã teria, inclusive, uma reunião virtual marcada com o PSG nesta segunda-feira (24/7) para tratar do assunto.



Apesar dos interesses do mercado, Mbappé deseja cumprir o contrato com o PSG. O cenário, porém, não agrada à diretoria do PSG. A alta cúpula parisiense não deseja perder o jogador de graça. Dessa forma, ou o jogador renova com o clube, ou segue na lista de transferências. Fontes próximas ao jogador dizem, à agência AFP, que o jogador está disposto a comprar briga e ficar na reserva para seguir o futuro em outros gramados.