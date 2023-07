Com três gols de Ary Borges, Brasil estreia com goleada contra o Panamá

JE Júlia Eleutério

Ary Borges comemora o primeiro gol na vitória do Brasil - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

O pontapé inicial em busca do título mundial inédito foi dado com atuação cheia de atitude e domínio de jogo da Seleção Brasileira na manhã desta segunda-feira (24/7). A equipe verde-amarela goleou o Panamá por 4 x 0 na estreia verde-amarela na Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e na Nova Zelândia. Com gols três gols e uma assistência de Ary Borges para Bia Zaneratto, o Brasil somou os três pontos e assumiu a liderança do Grupo F.

A partida jamais será esquecida pela estreante em copas e meio-campista Ary Borges. Ela deu show ao marcar três gols pelo Brasil no primeiro jogo da fase de grupos. Desde o apito inicial da árbitra galesa Cheryl Foster, a Seleção Brasileira não deu brecha para o Panamá com uma marcação alta e buscando o controle do jogo a todo momento. Logo no primeiro ataque, uma jogada de Bia Zaneratto, Debinha e Adriana levou perigo para a goleira Zenith Bailey e saiu pela linha de escanteio.

Explorando as jogadas pela lateral do campo, o Brasil não demorou para fazer o primeiro gol e jogar para longe o nervosismo da estreia. Aos 18 minutos, um cruzamento perfeito de Debinha pela esquerda para o gol de cabeça da Ary Borges abriu o marcador. Abafando o Panamá na área de ataque, o Brasil fez com que a goleira Bailey se esticasse para fazer uma bela defesa após um chute bem colocado na linha da grande área de Luana.

Três minutos depois, Ary Borges brilhou mais uma vez. Em um novo cruzamento pela esquerda, dessa vez de Tamires, a meio-campista da Seleção tentou de cabeça. A bola foi defendida pela goleira, mas no rebote a goleadora chutou para dentro do gol, ampliando o placar.

Bia Zaneratto também teve uma boa atuação, se movimentando e procurando espaços. No começo do segundo tempo, a atacante recebeu um presente de Ary Borges, após um belo passe de Adriana, e ampliou ainda mais o placar. Ainda no início da etapa final, a técnica Pia fez três alterações na Seleção Brasileira, tirando Antônia, Debinha e Bia Zaneratto para colocar Bruninha, Geyse e Gabi Nunes.

Após as modificações, o Brasil continuou com o espírito competitivo e com fome de gols, pressionando a seleção panamenha. Bola na trave e chutes no alvo levavam perigo para o gol adversário. Aos 26 minutos do segundo tempo, Ary Borges marcou pela terceira vez e ampliou a vantagem. Bem posicionada na área de ataque, a meio-campista fez mais um gol de cabeça após o cruzamento de Geyse na medida.

No banco, Marta aguardava o momento de entrar em campo. Aos 30 minutos, a Rainha do futebol foi chamada para o lugar da Ary Borges, levando a torcida brasileira no estádio Hindmarsh Stadium, na cidade de Adelaide (Austrália), à loucura. Nos acréscimos, uma falta em Gabi Nunes próximo a linha da grande área levou perigo ao gol do Panamá em um cobrança batida por Marta.

Em uma atuação de gala, a Seleção Brasileira teve 73% de posse de bola e 34 finalizações no jogo, sendo 11 no alvo. Com isso, a equipe de Pia Sundhage ganha confiança na competição pelo título mundial. Ao vencer o Panamá, o Brasil assumiu a liderança do Grupo F. Pela fase de grupos, as brasileiras ainda vão encarar a França, no dia 29 (sábado), e a Jamaica, em 2 de agosto.

Ficha técnica



Brasil 4 x 0 Panamá

4 BRASIL

Letícia Izidoro; Antônia (Bruninha), Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Adriana, Ary Borges (Marta) e Kerolin; Debinha (Geyse) e Bia Zaneratto (Gabi Nunes). Técnica: Pia Sundhage

0 PANAMÁ

Zenith Bailey; Hilary Jaen (Wendy Natis), Katherine Castillo, Yomira Pinzon, Rosario Vargas (Carmen Montenegro) e Carina Baltrip-Reyes; Schiandra Gonzalez, Marta Cox (Lineth Cedeno), Natalia Mills (Emily Cedeno) e Aldrich Quintero (Deysire Salazar); Karla Riley (Riley Tanner).

Técnico: Ignacio Quintana

Gols: Ary Borges (3) e Bia Zaneratto

Árbitra: Cheryl Foster

Local: Hindmarsh Stadium, em Adelaide (Austrália)