Tamires celebra goleada, mas pede cautela: "É só o primeiro jogo"

VP Victor Parrini

Tamires é um dos destaques defensivos e ofensivos da Seleção - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Uma das principais figuras técnicas e de liderança da Seleção Brasileira, lateral-esquerda Tamires comemorou a goleada por 4 x 0 sobre o Panamá, nesta segunda-feira (24/7), mas pediu cautela na sequência da campanha rumo ao título inédito da Copa do Mundo.

"Estreia tem aquele nervosismo, de querer fazer bem tudo que foi passado. A gente cumpriu bem tudo isso. A Pia ficou muito feliz. É só continuar com este trabalho que a gente vem fazendo. É um campeonato longo, que vai demandar muito de nós. Precisamos de todo mundo junto cada vez mais. Foi só o primeiro jogo, tem muita coisa para acontecer ainda. A Copa do Mundo você não pode vacilar em nenhum momento. É comemorar hoje e amanhã já estar focadas para a França", disse na zona mista ao SporTV.

Tamires comentou sobre o excelente clima nos bastidores da Seleção Brasileira, mas ressaltou que o grupo não pode cair no oba-oba. "Tem momentos que a gente tem que entrar em concentração. Tem momento de se distrair, dar risada, mas temos que entender a responsabilidade que é usar essa camisa. Estamos entendendo bem isso", comentou.

"Quando uma desfoca um pouquinho, o que é natural do ser humano, a gente vai lá e puxa de volta. A gente tem que passar essa alegria e esta experiência para as meninas. Deixar essa seleção leve, mas com muita responsabilidade", complementou Tamires.

Com o empate sem gols entre França e Jamaica, a Seleção Brasileira assume de forma isolada a ponta do Grupo F. O próximo compromisso verde-amarelo será contra as francesas, maior desafio desta fase, no sábado (29/7), às 7h (de Brasília).