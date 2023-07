Podcast analisa a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Panamá

CB Correio Braziliense

Dani Mendes, Lana Miranda e Fernanda Geracy debatem com Marcos Paulo Lima a estreia do Brasil contra o Panamá no Podcast Correio na Copa do Mundo Feminina - (crédito: Khalil Santos/CB.DA Press)

Entram em campo Dani Mendes, Fernanda Geracy e Lana Miranda. Está escalada a Seleção do primeiro episódio do Podcast Correio na Copa do Mundo Feminina 2023. Gravada logo depois da goleada do Brasil na estreia contra o Pananá, a mesa redonda debate o desempenho das comandadas de Pia Sundhage no início da caminhada rumo ao título inédito. As três convocadas são de Brasília.

Comentarista especializada em futebol feminino, Dani Mendes chama a atenção para a exibição de gala de Ary Borges. Artilheira isolada da Copa do Mundo, ela fez três gols e deu duas assistências na exibição de gala do Brasil. A maranhense de São Luís é estrenate na competição.

Ex-jogadora de futebol e decacampeã no futevôlei, Lana Miranda se emociona ao falar sobre o aumento da visibilidade da Copa do Mundo e da Seleção no país depois de tempos de preconceito. Encantada com a exibição verde-amarela, ela aposta em uma nova vitória contra a França.

Por falar na popularização do futebol feinino no Brasil e no mundo, a jovem yutuber Fernanda Geracy, de 16 anos, conta como a geração dela, nascida em 2006, saboreia a Copa do Mundo. Comentarista nas redes sociais, ela se emociona ao falar da entrada de Marta em campo e manda recado para a Rainha.

As três convidas tabela, fazem gols e não admitem retranca na hora de opinar sobre o resultado da próxima partida contra a França, no sábado, às 7h. Todas consideram o confronto dificílimo, uma revanche da Copa passada, mas creditam outros três pontos na conta canarinha. Pega o fone de ouvido aí, olhos na tela e bora falar sobre a estreia do Brasil.