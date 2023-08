Pirata Barcos deseja sucesso ao 'xará" Gabriel, do Ceilândia

MP Marcos Paulo Lima

Os Barcos: Gabriel (E) é a esperança do Ceilândia, enquanto Hernán é o homem-gol do Alianza Lima-PER - (crédito: Montam com fotos de Mateus Dutra/Ceilândia e Alianza Lima/Divulgação)

A mensagem de texto é enviada. Os dois riscos azuis indicam a visualização. Do outro lado da tela está Hernán Barcos. Atencioso, o centroavante de 39 anos do Alianza Lima do Peru, com passagem por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro no Brasil, dá uma pausa no fim de semana para conversar por 20 minutos com o Correio Braziliense. O status aparece no gerúndio: "digitando". Começava a entrevista com o argentino.

A primeira pergunta surpreende Hernán Barcos. Questionado se ouviu falar sobre Gabriel Barcos, um atacante do Ceilândia parecido com ele fisicamente, no número da camisa e até na comemoração dos gols, Hernán Barcos responde de primeira. "Sinceramente, não, mas que bom", afirma o jogador nascido em 1984 na cidade de Bell Ville, província de Córdoba.

Hernán Barcos e Gabriel Barcos não foram separados no berço. Qualquer semelhança é mera coincidência. Obviamente, não há vínculo entre eles no DNA, na certidão de nascimento e muito menos no contracheque.

Gabriel Castelo Bortoletto é quatro anos mais novo do que Hernán Barcos. Nasceu em 1988 na capital paulista. "Fui batizado com apelido de Barcos em 2012. Eu jogava no São Bento e o (Hernán) Barcos estava no Palmeiras. O jornalista Douglas Brito da EPTV me achou parecido com ele e pegou. Virei o Gabriel Barcos", conta o camisa 9 do Ceilândia ao Correio Braziliense antes do embarque para o Rio Grande do Sul.

Autor de dois dos três gols do triunfo do Ceilândia sobre o Vitória, do Espírito Santo, no Abadião, na partida de volta da segunda fase da Série D, Gabriel Barcos é o responsável pela presença alvinegra nas oitavas de final da quarta divisão. A quatro jogo do acesso, o Gato Preto inicia, neste domingo (13/8), contra o Caxias-RS, o mata-mata pela vaga entre os oito melhores, às 16h, no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha.

Enquanto Gabriel Barcos tenta alçar o Ceilândia e o futebol do Distrito Federal à Série C, Hernán Barcos segue colecionando camisas no armário. Revelando pelo Racing, ele defende o Alianza Lima. O clube peruano é o 19º em 23 anos de carreira. É um dos protagonistas do bicampeonato nacional do time em 2021 e 2022 da Liga 1, como é chamado o Campeonato Peruano. Neste ano, disputou a fase de grupos da Libertadores.

Embora esteja em outra prateleira do futebol, Hernán Barcos não esquece a origem humilde ao valorizar o trabalho de Gabriel Barcos e inclusive aconselhá-lo. "É sempre bom ter admiradores que me vejam não somente pelo futebol, mas pela minha integridade, pela pessoa que sou", orgulha-se o goleador argentino.

"A minha mensagem para o Gabriel Barcos é: acredite no seu potencial e tenha disciplina que você ira muito longe. Futebol não é só talento. É um conjunto de muita coisa. Hoje, estou muito feliz no Alianza Lima. Aproveito os últimos anos da carreira", afirmou Hernán Barcos. As melhores lembranças do Brasil são os títulos da Copa do Brasil por Palmeiras (2012) e Cruzeiro (2018).

Gabriel Barcos ficou emocionado ao receber a mensagem de Hernán Barcos. "Como é bom ouvir isso de um cara como ele. Tenho disciplina. Nunca fui de dar trabalho. Quem sabe a gente se encontra. Ele é um jogador de alto nível, muito respeitado", elogia o "Pirata" do Ceilândia.

O encontro quase rolou em 2014. Gabriel Barcos estava no Paraná B. O Maringá o desejava por empréstimo para amistosos contra o Grêmio — time de Hernán Barcos. Porém, não foi liberado. Quem sabe um dia desses, num desses encontros casuais.

