Crises no Flamengo são reações da ruptura com Dorival Júnior

VP Victor Parrini

O São Paulo de Dorival está na semi das Copas do Brasil e Sul-Americana - (crédito: Rubens Chiri/São Paulo)

Lá se vão 264 dias desde a saída de Dorival Júnior do Flamengo. De lá para cá, o clube parece preso àquelas teorias do universo, como causa e efeito. A reação para a ação da diretoria rubro-negra em interromper o trabalho com o mentor do tri da Libertadores e tetra da Copa do Brasil é refletida na lista atualizada de decepções em 2023, como na Supercopa, Mundial, Carioca e do torneio continental. Neste domingo (13/8), o mundão da bola dá mais uma volta e cruza novamente os caminhos do treinador com os cariocas, mas em condição adversário no duelo contra o São Paulo, às 18h30, no Maracanã.

Quiseram os deuses do futebol que o reencontro de Dorival Jr. com o Flamengo fosse no momento mais turbulento do clube em 119 dias da Era Sampaoli. A eliminação do clube da Gávea nas oitavas de final da Libertadores para o Olimpia deixou os bastidores carregados. Se o clima não era bom desde o soco do ex-preparador físico Pablo Fernández no atacante Pedro, agora, o vestiário se tornou um barril de pólvora. O eventual tropeço contra os paulistas pode tornar a situação pior. Afinal, a permanência do argentino não está garantida.

Por outro lado, o triunfo de Dorival Jr. em pleno Maracanã pode ser considerado um "tapa na cara" dos responsáveis pelo adeus em 25 de novembro de 2022. Pode haver um clima de revanche e de protestos. Não será espantoso se a torcida gritar o nome do ex-treinador. Existem precedentes. Jorge Jesus foi exaltado em tom provocativo para antecessores de Sampaoli com a prancheta, como Paulo Sousa e Renato Gaúcho.

Mesmo com o ambiente "a favor" no Maracanã, Dorival se esquiva da rejeição e revela o pressentimento de que retornará ao Flamengo para concluir o trabalho. "Eu só tenho a agradecer, não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário. As pessoas podem pensar o que for. Não guardo mágoa, rancor", disse em entrevista ao ge.globo.

"Não sei se vai demorar um, dois ou cinco anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto", emendou. Enquanto deixa os flamenguistas na saudade, o professor exalta o momento são-paulino. Em 114 dias no CT da Barra Funda, transformou o time da água para vinho. Contestado com Rogério Ceni, o São Paulo vislumbra temporada vitoriosa com presenças na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians e no round dos oito melhores da Copa Sul-Americana, contra a LDU.

Dorival x Fla

Dorival Júnior tem uma "rixa" nos números contra o Fla. De 2009 para cá, o experiente treinador jamais venceu o Rubro-Negro. A última vez foi no 2 x 0 pelo Vasco, pelo Carioca. Somando as passagens pelo Cruzmaltino, Athletico-PR, Ceará, Internacional, Palmeiras e Santos está há 13 partidas sem vitórias. São quatro derrotas e nove empates, um aproveitamento de 23%.

Para derrubar o tabu, Dorival se apega aos talentos de Lucas e Alexandre Pato, titulares hoje. O meia James Rodríguez deve ser utilizado no segundo tempo. No Maracanã, o colombiano viveu a melhor versão com o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2014, contra o Uruguai.