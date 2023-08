Neymar chega a acordo com Al-Hilal por R$ 860 milhões, diz jornal

CB Correio Braziliense

Neymar, do Paris Saint-Germain, comemora após marcar um gol contra o Jeonbuk Hyundai - (crédito: ANTHONY WALLACE / AFP)

O atacante Neymar fechou acordo com o Al-Hilal para duas temporadas. A informação foi confirmada pelo jornal francês L'Équipe. Segundo a publicação, o brasileiro irá receber 160 milhões de euros (cerca de R$ 860 milhões) para duas temporadas. Só faltaria o Paris Saint-Germain e o clube da Arábia Saudita chegar a um acordo sobre os termos da transferência.



O Al-Hilal, comandado por Jorge Jesus, perdeu, neste sábado (12/8), a final da Copa dos Campeões Árabes, contra o Al-Nassr, clube que joga Cristiano Ronaldo.

Neymar joga no PSG desde 2017, quando o clube francês desembolsou um valor recorde de 222 milhões de euros para tirar o jogador do Barcelona. Segundo o L'Équipe, o pedido para ser vendido partiu do próprio Neymar.