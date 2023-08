Ceilândia empata com o Caxias no primeiro duelo das oitavas da Série D

CB Correio Braziliense

Apesar da forte marcação do Caxias, o Ceilândia teve as melhores oportunidades da partida no Estádio Centenário - (crédito: Foto: Luiz Erbes/ S.E.R. Caxias)

O Ceilândia conseguiu bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde desse domingo, o alvinegro empatou por 0 x 0 com o Caxias-RS no Estádio Centenário, na serra gaúcha. Com o resultado, quem vencer no próximo sábado, às 15h30, no Abadião, avançará às quartas de final da quarta divisão. Novo empate levará a decisão para os pênaltis.

As melhores chances de gol foram do Ceilândia. Cleiton balançou a rede no primeiro tempo, mas o lance foi anulado pela arbitragem de vídeo. O VAR interpretou falta na jogada. O Caxias criou incômodos com Peninha e Marcelinho, mas não foi incisivo na etapa inicial.

O Ceilândia assustou o Caxias novamente no segundo tempo. O centroavante Gabriel Barcos acertou a trave do Caxias no início da etapa.

Bem organizado como em toda a campanha nesta Série D, o Ceilândia conseguiu administrar o resultado e deixou a torcida do Caxias irritada. O adversário sai de campo sob vaias de 7.569 presentes no Centenário.

Depois da partida, o técnico Adelson de Almeida elogiou a postura do Ceilândia. "Foi um jogo difícil, duro, muito tático em várias partes do jogo. Nós conseguimos neutralizar algumas jogadas boas que eles tinham e funcionou. Tivemos alguns espaços nos conra-ataques, mas não conseguimos definir a última bola em gol. Estivemos muito bem defensivamente. Quero destacar o comprometimento dos atletas com o plano de jogo. Eles executaram na íntegra. O confronto está aberto. A nossa vantagem é jogar em casa, no nosso campo, com a nossa torcida", afirmou ao Correio Braziliense.

O técnico do Caxias, Gerson Gusmão elogiou a atuação do Ceilândia. "O adversário tem seus méritos jogando dessa maneira. O Ceilândia vem fazendo uma grande competição com essa maneira de jogar. Seria um jogo de bola longa e eles têm um contra-ataque. Não podíamos dar brecha, mas no primeiro tempo demos espaço. A gente continua com a mesma confiança. Foi um jogo ruim, mas temos condições. Precisamos melhorar e buscar a vitória fora de casa", comentou em entrevista ao portal Pioneiro da Zero Hora.

O treinador criticou a exibição dos donos da casa. "Faltou nós merecermos a vitória. Agradecer o torcedor que esteve em peso e deve estar chateado. Eu como treinador assumo a responsabilidade. Não vou me omitir disso. Faltou a gente fazer nosso melhor. Esteve longe do melhor Caxias. É lógico que enfrentamos um adversário organizado defensivamente. Foi longe do nosso melhor. Vamos fazer um melhor jogo na próxima semana", prometeu.

Gerson Gusmão explicou o que não deu certo. "A equipe não conseguiu produzir o que a gente esperava. A intenção era ter um jogador com uma organização um pouco melhor. Nós não conseguimos fazer o que planejamos. Ficamos muito distantes do gol no primeiro tempo. Peninha e Galvan tiveram que vim buscar muito, o Eron também porque a bola não chegava. Não funcionou. Temos que assumir quando não dá certo. Esperamos que a estratégia para o próximo jogo seja melhor", afirmou.



FICHA TÉCNICA

CAXIAS-RS 0

Fabian Volpi; Adriel, Fernando, Ricardo Lima e Jonathan; Pedro Cuiabá (Moacir), Peninha (Emerson Martins) e Galvan); Marcelinho (Joãozinho), Vitor Feijão (Marcão) e Eron.

Técnico: Gerson Gusmão

CEILÂNDIA 0

Matheus Silva, Paulinho, Euller, Uesles (João Afonso) e Danilo; Lagoa, Pedro Bambu e Cleyton (Nolasco); Clemente (Wisley), Romarinho (Iago) e Gabriel Barcos (Bosco)

Técnico: Adelson de Almeida

Cartões amarelos: Pedro Cuiabá, Vitor Feijão, Joãozinho, Fernando (Caxias); Matheus Silva, Lagoa, Euller (Ceilândia)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Público: 6.208 (7.569 presentes)

Renda: R$ 35.325

Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS)