A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) divulgou nesta quinta-feira (17/8) a lista de top 11 com os melhores jogadores da Europa na última temporada 2022/23. Mas o anúncio não agradou a torcida brasileira, que sentiram falta do nome de Vinícius Júnior, além dele, o ranking ficou sem a presença de nomes de brasileiros.



O top três da lista indicados ao prêmio de melhor jogador é composto por Lionel Messi, Erling Haaland e kevin de Bruyne. O resultado será divulgado durante cerimônia organizada para o sorteio da fase de grupos da Champions League 2023/24, no dia 31 de agosto, no Fórum Grimaldi, em Mônaco.



Para a escolha dos nomes, a UEFA seleciona um grupo de estudos técnicos realizados pela entidade, com base no desempenho de cada nome durante a temporada. Para o top três, foi escolhido um júri composto de treinadores dos clubes que jogaram a última Champions League e jornalistas selecionados.



???? NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ?



???????? Kevin De Bruyne

???????? Erling Haaland

???????? Lionel Messi



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.