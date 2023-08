Al-Hilal divulga entrevista de Neymar: "empolgado para fazer história"

Danilo Queiroz

Em entrevista aos canais oficiais do novo clube, Neymar definiu como um "desafio" a empreitada no futebol da Arábia Saudita - (crédito: Divulgação/Al-Hilal)

Empolgação por fazer parte do crescimento da Saudi Pro League, inspiração em Cristiano Ronaldo para deixar a Europa e motivação pela paixão similar da Arábia Saudita pelo futebol. Na primeira entrevista oficial como jogador do Al-Hilal, divulgada pelo clube à imprensa, o atacante Neymar fez da animação um combustível para ter uma passagem satisfatória na mais nova empreitada na carreira. O novo camisa 10 do clube de Riad garantiu o desejo de ganhar taças e construir uma história vitoriosa.

Em um vídeo de cerca de quatro minutos, gravado após a assinatura do contrato com o Al-Hilal, Neymar utilizou bastante a palavra "desafio" para definir o sentimento de atuar pelas próximas duas temporadas na Arábia Saudita. O atacante brasileiro até assumiu estar realizando uma troca não convencional ao deixar o Paris Saint-Germain para ser uma das estrelas de uma liga emergente. Entretanto, maximizou a possibilidade de fazer história no futebol saudita.

"Estou muito feliz de estar indo para uma liga nova. Uma nova experiência, um novo desafio e, obviamente, estou empolgado para fazer história. Desafio é o que me move. Quando você encontra um assim, é bom para a autoestima. Estou ali para ajudar a liga a crescer mais e mais. Eles estão mudando bastante, fizeram muitas contratações. Com certeza vai ser um torneio muito competitivo. Espero que nosso time possa fazer uma grande campanha e concluir nosso objetivo", prospectou.

A mudança de Neymar, inclusive, teve inspiração em outro grande nome que migrou da Europa para a Arábia Saudita. Mesmo em condições distintas as do atacante brasileiro, o português Cristiano Ronaldo foi uma espécie de pioneiro ao deixar o Velho Continente para defender o Al-Narss. Depois dele, diversos outros nomes seguiram o mesmo caminho e aceitaram contratos milionários de clubes da Saudi Pro League em detrimento à continuidade em clubes do primeiro escalão mundial.

Aos 31 anos, Neymar poderia ter sequência em clubes europeus. Mas, em baixa no PSG e sem a certeza de receber propostas dentro das condições exigidas pelo time francês, viu no Al-Hilal a oportunidade de dar um novo e inesperado passo na carreira. "Obviamente, é uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio novo. O Cristiano Ronaldo foi o pioneiro em tudo isso e todo mundo no começo o chamou de louco. Hoje, a liga está crescendo cada vez mais", pontuou o brasileiro.

Além de CR7, o novo camisa 10 do Al-Hilal terá uma leva de grandes craques como rivais nos clubes turbinados pelo Fundo de Investimento Público (PIF) do governo da Arábia Saudita. "Feliz em encontrar jogadores de qualidade nos outros times. Isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor e é óbvio que, quando enfrentar Ronaldo, Benzema e Firmino, a empolgação será ainda maior. Estou muito feliz de estar entrando nessa liga e, com certeza, enfrentá-los vai ser maravilhoso", garantiu.

Companhia a outros brasileiros

Embora seja um destino novo para jogadores de elite do futebol mundial, a Arábia Saudita é uma escolha comum para diversos jogadores brasileiros. O Al-Hilal, por exemplo, conta com diversos atletas do país no elenco montado para a temporada 2023/2024. Os rivais diretos Al-Narss, Al-Ahly e Al-Itihhad são outras equipes com a estratégia de apostar no talento verde e amarelo para a disputa da Saudi Pro League. Atualmente, a liga tem 28 atletas do país e somente quatro clubes não contam com nenhum no elenco.

O time de Neymar tem Malcom e Michael. O brasileiro, inclusive, chegou a ter contato com eles durante as negociações, mas sem entrar em detalhes sobre como é viver no novo país de destino. "Ainda não conversei nada sobre a vida na Arábia Saudita, sobre os que estão morando. Sobre a liga, eu não conversei com ninguém. Falei rápido com o Telles, com o Malcom, com o Michael, mas não foi nada sobre o país, a cidade, a liga. E sim, tudo bem? Como está? Você vem? Só isso", destacou.

Com tamanho contingente de brasileiros na Saudi Pro League, Neymar espera apoio de torcedores do país durante a passagem de dois anos pela Arábia Saudita. "Com certeza muitos brasileiros vão estar acompanhando a liga. Espero que todos possam estar torcendo pelo Al-Hilal", pediu o camisa 10, nome frequente e principal expoente técnico da Seleção Brasileira no início da caminhada visando a Copa do Mundo de 2026.

Objetivo: ganhar títulos

Como não poderia ser diferente, Neymar chega na Arábia Saudita com o desejo de ampliar o currículo de títulos. No Santos, o atacante levantou seis taças, entre elas, a da Libertadores da América. No Barcelona, o brasileiro foi campeão oito vezes, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes. No Paris Saint-Germain, foram mais 13 medalhas garantidas. As de maior destaque foram as cinco da Ligue 1.

No Al-Hilal, Neymar poderá ampliar ainda mais a lista de taças na carreira. "O objetivo é conquistar cada vez mais títulos. Alcançar essas obsessões que o clube tem. A meta é ganhar todos os títulos, mas isso é conforme vai a temporada. É passo a passo, treino a treino, jogo a jogo. A gente vai crescendo cada vez mais. É difícil chegar e falar as coisas que vamos conquistar sem começar o nosso trabalho. Então, o meu pensamento é começar a trabalhar agora. Temos como objetivos os campeonatos e os troféus."

Agora com o azul do Al-Hilal, Neymar terá uma sequência pouco convencional na carreira. Entretanto, pelo menos nas primeiras palavras como camisa 10 do clube de Riad, o atacante brasileiro garantiu vontade de sobra para não ter as duas temporadas na Arábia Saudita como um mero período de passeio. Ponto importante para quem deseja, posteriormente, voltar à Europa e seguir sendo a referência técnica da Seleção Brasileira.