Família Volpi: Caxias aposta em clã de goleiros contra o Ceilândia

Marcos Paulo Lima

Fabian Volpi é irmão do goleiro Neto Volpi (Tolima) e primo do ex-arqueiro do São Paulo Tiago Volpi (Toluca) - (crédito: Vitor Soccol/S.E.R. Caxias)

A letra de uma das canções icônicas de Chico Buarque de Holanda diz assim: "O meu pai era paulista/Meu avô, pernambucano/O meu bisavô, mineiro/Meu tataravô, baiano/Meu maestro sobrena/Foi Antônio Brasileiro. Um adversário do Ceilândia neste sábado, às 15h30, no Abadião, na partida de volta válida pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro pode parafrasear a canção Paratodos.

Dono das traves do Caxias-RS, Fabian Volpi pertence a uma família de goleiros. O pai, Alfonso, era camisa 1 no futebol amador. O irmão dele, Neto Volpi, pertence ao Deportes Tolima da Colômbia. Ex-São Paulo, Tiago Volpi, o mais famoso do clã, defende o Toluca do México. Fabian Volpi não teve a mesma certeza. Iniciou a carreira como zagueiro nas escolinhas. Desistiu e trocou os pés pelas mãos ao assumir o par de luvas.

"É sempre bom ter vários goleiros na família. Isso leva o nome da nossa família em vários cenários. O meu irmão e o Tiago estão bem colocados em clubes grandes. Leva o nosso sobrenome para coisas grandes. Isso é sempre satisfatório", disse Fabian Volpi em entrevista ao Correio Braziliense depois do último treino do Caxias nesta sexta-feira, no Serejão, em Taguatinga. O time fez simulado do calor e seca para enfrentar o Ceilândia.

Embora o irmão atue na Colômbia, e o primo no México, os três goleiros conseguem interagir. "A relação com o meu irmão é muito aberta, a gente comenta muito sobre os jogos. Quando ele joga eu estou sempre olhand e vice-versa. Assisto também do Tiago. Estamos sempre trocando alguma ideia, sobre o que deveria ter feito, evitado. É uma relação de muito apoio, um sempre apoiando o outro", afirmou.

Catarinense de Florianópolis, Fabian Volpi tem 26 anos. Ex-Amazonas-AM, ele desembarcou no Caxias em junho. O clube buscava um sucessor para Bruno Ferreira, eleito melhor goleiro do Gauchão 2023 na campanha do vice-campeonato estadual. Os colegas André Lucas e Pedro Paulo não se firmaram. Volpi chegou depois da saída do técnico Tcheco e convenceu o atual comandante, Gerson Gusmão, do potencial para assumir a meta grená.

Caxias e Ceilândia empataram por 0 x 0 na primeira partida. Nova igualdade neste sábado, no Abadião, levará a decisão da vaga às quartas para os pênaltis. O técnico Gerson Gusmão confia no elenco. "Essa possibilidade sempre existe em jogos eliminatórios. Temos de estar prontos. Temos bons goleiros para nos ajudar", confia em entrevista ao goleiro.

Fabian Volpi prefere evitar os pênaltis, mas está pronto para honrar o sobrenome da família de goleiro se necessário. "A expectativa é boa. Estamos numa crescente boa. Sabemos que foi um jogo difícil em casa, da responsabilidade de não ter conquista a vantagem dentro de casa, mas acho que tivemos um grande resultado contra a Inter de Limeira no primeiro mata-mata e temos total capacidade de fazer um jogo muito parecido. Nosso elenco está preparado para isso".