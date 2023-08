No Mundial, brasiliense Caio Bonfim é bronze na marcha atlética

Correio Braziliense

Bronze medallist Brazil's Caio Bonfim celebrates with his medal and a Brazilian flag after the men's 20km race walk final during the World Athletics Championships in Budapest on August 19, 2023. - (crédito: Attila Kisbenedek/AFP)

O Brasil iniciou de forma positiva a trajetória no Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Budapeste, na Hungria. Logo na primeira prova — 20km da marcha atlética —, o brasiliense Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze ao cravar a marca de 1h17min47s, superando o recorde nacional.

O atleta nascido em Sobradinho (DF) está disputando o sétimo Campeonato Mundial e repetiu a conquista de 2017, quando também ficou com a medalha de bronze. Ele superou, inclusive, a marca do ano passado. Na ocasião, ficou em sexto lugar.

Existia grande expectativa em cima do brasiliense, que havia batido o recorde nacional na etapa de La Coruña do Circuito Mundial. Ele ficou apenas a 26 segundos de superar o recorde sul-americano neste sábado (19/8). O ouro ficou com o espanhol Álvaro Martin, com 1h17min32s, e a prata, com o sueco Perseus Karlstrom (1h17min39s).

A prova iniciou com duas horas de atraso por causa do mau tempo em Budapeste, que amanheceu com chuva e muitos raios. Caio Bonfim teve um começo moderado, acompanhando os primeiros colocados. Foi se juntar aos líderes com 12km de prova, que tinha o japonês Ikeda Koki em primeiro.

Demorou para o espanhol Álvaro Martin se aproximar do pelotão da frente, mas quando o fez disparou e abriu vantagem nos três quilômetros finais. Caio Bonfim foi perdendo ritmo perto do fim e viu o Perseus Karlstrom assumir o segundo lugar. No entanto, manteve passadas suficientes para ficar com a medalha de bronze.

"É muito difícil chegar até aqui. Ainda não caiu a ficha. Quando você ganha uma medalha, as pessoas criam expectativa em cima de você. Tenho muito orgulho da minha trajetória, que serviu como degraus para chegar até aqui. Consegui realizar mais um sonho de ter batido o recorde nacional. Estou muito feliz com esse momento", disse o atleta de Brasília.

Outros resultados do dia



Após ficar 13 meses sem competir em torneios internacionais, Darlan Romani avançou à final do arremesso de peso do Mundial de Atletismo com a melhor marca obtida na classificação. O brasileiro cravou 22,37 metros. Na final, não repetiu o bom desempenho e terminou em oitavo lugar, com 21,41 metros após seis tentativas.

O americano Ryan Crouser confirmou favoritismo e bateu o recorde do campeonato, com 23,51 metros para ficar com a medalha de ouro. O italiano Leonardo Fabbri surpreendeu ao lançar o peso a 22,34 metros e levou a prata, seguido pelo também americano Joe Kovacs (22,12 metros), medalha de bronze.

Nos 100 metros rasos, nenhum atleta brasileiro conseguiu chegar às semifinais. Felipe Bardi ficou em sexto, com 10s25, mesmo tempo de Paulo André em outra bateria, na qual também terminou em sexto.

No salto triplo, Almir dos Santos teve como melhor marca 16,34 metros e terminou apenas em 10º lugar do Grupo A, 21º no geral. Maria Lucineida finalizou em 21º nos 10 mil metros, com o tempo de 35min54s18.