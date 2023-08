Goiás frustra Vitor Roque e arranca empate em casa com o Athletico

Agência Estado

Vítor Roque fez o gol do Athletico-PR, em Goiânia, e por muito pouco não brindou o time com a vitória - (crédito: Divulgação/Athletico-PR)

O Athletico-PR perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Brasileirão ao ceder o empate por 1 x 1 com o Goiás nesta segunda-feira, no estádio da Serrinha, no fechamento da 20ª rodada. O time paranaense foi levemente superior, mas perdeu fôlego no segundo tempo e sofreu a igualdade no fim.

Com o resultado, o Athletico ficou na sexta posição, com 32 pontos, atrás de Botafogo (48), Palmeiras (37), Flamengo (35), Fluminense (34) e Grêmio (33). O Goiás é o 15º, com 23, dois a mais do que o Santos, 17º, que abre a zona de rebaixamento.

O jogo começou com emoção. Aos nove minutos, o árbitro marcou pênalti para o Goiás após um toque de mão de Cacá, em cruzamento de Allano. No entanto, o VAR foi acionado e, depois da verificação, o lance acabou sendo anulado. A polêmica irritou os torcedores, que não pouparam os xingamentos.

Ao mesmo tempo que o Goiás caiu de produção após a decisão da arbitragem, o Athletico cresceu e criou boas oportunidades de gol. De tanto insistir, abriu o placar. Aos 38, Vitor Roque recebeu pela esquerda, limpou a marcação e chutou com o pé direito. A bola entrou no ângulo. Um bonito gol. Atrás do placar, o Goiás precisou voltar ao ataque. Ainda tentou igualar o marcador antes do intervalo, mas na melhor oportunidade, Hugo cobrou falta rente à trave.

No segundo tempo, o Athletico tentou definir o duelo assim que voltou para o campo. Aos seis minutos, Erick cruzou para Khellven. O lateral chutou à queima-roupa de Tadeu, e viu o goleiro fazer um milagre para salvar o Goiás.

Mais acuado, o Goiás ameaçou nas bolas alçadas para dentro da área. Bruno Melo e Edu tentaram, mas sem sucesso. Já o atacante João Magno colocou o goleiro Bento para trabalhar.

Nos minutos finais, o Goiás cresceu e chegou ao empate graças às mudanças do técnico Armando Evangelista. Aos 35, Alesson recebeu dentro da área, pelo lado direito, e chutou cruzado para superar Bento: 1 x 1. O próprio atacante teve a chance de fazer o gol da virada, mas cabeceou para fora.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Corinthians no sábado, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. No domingo, às 18h30, o Athletico recebe o Fluminense na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA





GOIÁS 1

Tadeu; Maguinho, Edu, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Raphael Guzzo), Morelli (Dodô) e Guilherme Marques (Julian Palacios); Allano (Vinicius), João Magno e Anderson Oliveira (Alesson).

Técnico: Armando Evangelista

ATHLETICO 1

Bento; Khellven (Madson), Cacá, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal (Zapelli); Canobbio, Vitor Roque (Pablo) e Cuello (Hugo Moura).

Técnico: Wesley Carvalho

Gols: Vitor Roque, aos 38 minutos do primeiro tempo. Alesson, aos 35 do segundo.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Cartões amarelos: Bruno Melo e Raphael Cuzzo (Goiás); Cannobio, Erick, Fernandinho e Vidal (Athletico).

Renda: R$ 181.260

Público: 8.325 pagantes

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO).